Die plötzliche Entscheidung von Ex-Bundeskanzler Christian Kern, SPÖ, lieber bei der EU-Wahl 2019 als SPÖ-Spitzenkandidat ins EU-Parlament in Brüssel einzuziehen statt an der Parteispitze zu reüssieren, hat so manchen Funktionär auf Gemeindeebene überrascht, wenn nicht sogar vor den Kopf gestoßen.

Dass eine Frau als Parteivorsitzende seine Nachfolgerin wird, haben sich viele Funktionäre gewünscht. Kein Geheimnis daraus macht SPÖ-Gemeindevorstand Manfred Neubauer aus der Gemeinde Wienerwald. Am Freitag war zwar noch nicht abzusehen, ob tatsächlich Rendi-Wagner das Rennen machen würde, aber Neubauer machte schon damals klar: „Ich wünsche mir eine Frau an der Spitze der SPÖ. Da hätten wir ein paar sehr Geeignete in der SPÖ, sowohl auf Bundesebene wie bei uns in Wienerwald.“

Meinhard Kronister, Vösendorfs Langzeit-Bürgermeister und Bezirks-Pensionistenvorsitzender, sieht Pamela Rendi-Wagner als äußerst positives Signal an die SPÖ-Wähler: „Ich habe in meiner Ära immer versucht, Frauen zu fördern und zu unterstützen. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass heute eine Bürgermeisterin an der Spitze von Vösendorf steht.“

Dass der Abgang Kerns Auswirkungen auf die Gemeinderatswahl 2020 haben könnte, befürchtet Achaus SP-Vizebürgermeister Rudolf Moser. „Es sind wieder die Gemeinde-Funktionäre, die bei der nächsten Wahl von Haus zu Haus gehen werden und dann mit der jeweiligen Stimmung der Bevölkerung umgehen müssen.“.

Gegenmodell zu FPÖ und Kanzler Kurz

Der Guntramsdorfer SPÖ-Bürgermeister Robert Weber hält den SPÖ-internen Abgang von Parteivorsitzendem Christian Kern ebenfalls für „nicht besonders ruhmreich. Das hätte man besser machen können“. Die Entscheidung für Rendi-Wagner findet er „optimal: Sie stellt einen positiven Gegenpart zu Strache und Kurz dar“. Die nächsten Tage und Wochen würden entscheiden, wie die weitere Strategie der neuen SPÖ Spitze aussehen wird: „Das Wichtigste wird es sein, die SPÖ zu einen und den Blick nach vorne zu richten.“

SPÖ-Bezirksvorsitzender & Landtagsabgeordneter Hannes Weninger gibt Irritationen in der Personaldebatte zu. „Da hatten einige Kommentatoren und selbst ernannte ‚Experten für eh alles‘ viel Freude. Umso richtiger war es, rasch und entschlossen eine Entscheidung zu treffen.“

In die neue Parteichefin setzt der Gießhübler hohe Erwartungen. „Mit ihrer beruflichen Erfahrung, ihrer sozialen und weltoffenen Einstellung ist Pamela Rendi-Wagner ideales Gegenmodell zu den rechten Berufspolitikern Kurz und Strache. Die schauen jetzt ganz schön alt aus“, gibt sich Weninger kämpferisch.

Deshalb sagt auch Mödlings Stadtrat Stephan Schimanowa: „Jetzt muss die SPÖ Einigkeit zeigen und beim Parteitag geschlossen hinter Pamela Rendi-Wagner stehen.“