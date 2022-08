Umrüstung auf LED-Beleuchtung: „Brauchen nur wen, der es zahlt“

Beim SC Perchtoldsdorf ist das Thema ein „heißes“, wie Obmann Thomas Klose betont: „Wir haben uns fix vorgenommen, das voranzutreiben.“ Das Flutlicht am Hauptfeld ist nicht Liga-tauglich, die Spieltermin-Koordination mit rund 300 Kindern im Nachwuchsbereich ein Husarenstück.

„Es gibt viele sachliche Argumente: das Umwelt-Thema, die Möglichkeit von Nachtragsspielen unter der Woche und wir stören die Nachbarn nicht mehr, wenn sie am Samstag oder Sonntag grillen“, erklärt Klose.

Die Kostenvoranschläge liegen bereits am Tisch. „Das Hauptspielfeld alleine kostet 90.000 Euro, eine Gesamtlösung, die auch die neuen Anrainer berücksichtigt, kommt auf 140.000 Euro. Jetzt brauchen wir nur mehr wen, der es auch zahlt“, so Klose.

Der Perchtoldsdorf-Obmann ist allerdings zuversichtlich, dass man das Projekt mit Förderungen und der Unterstützung der Marktgemeinde demnächst realisieren kann. „Der Euro sitzt aktuell natürlich nicht ganz so locker, aber wenn der Wille da ist, kann man das umsetzen. Man muss immer bedenken, dass wir nicht der Eigentümer sind. Nicht ich oder wir wollen was, sondern wir brauchen es, um unseren Aufgaben nachzukommen. Es gibt in Perchtoldsdorf kaum noch Anlagen, die älter sind als unsere“, argumentiert Klose.

Für ASV Hinterbrühl „ein Mammut-Programm“

Die ASV Hinterbrühl hat erst kürzlich die Umstellung auf LED-Beleuchtung abgeschlossen. „Das ist ein Mammut-Projekt, das wirklich eine intensive Beschäftigung und Arbeit benötigt“, weiß Obmann Christian Moser. Seit 1,5 Jahren beschäftigt er sich mit der Problematik: „Es gibt unterschiedliche Fördergeber, die wiederum unterschiedlich zu bearbeiten sind.“ Verband, ASKÖ, Land, Bund und Gemeinden wurden angefragt. „Der Aufwand ist riesig. Insgesamt ist es ein Bürokratie-Wahnsinn“, so Moser.

Dennoch: Werden alle Töpfe ausgelotet, dann lassen sich rund 30 bis 40 Prozent Förderung für das Beleuchtungsprojekt „abholen. Wenn es nur um die Leuchtkörper für das Hauptfeld geht, dann sprechen wir von Kosten zwischen 25.000 und 30.000 Euro. Werden Masten benötigt, dann sind die Kosten ungleich höher.“

Die positiven Effekte sind breit. „Laut Herstellerinformation gehen wir davon aus, dass wir bei gleicher Leistung rund 60 Prozent Kosten einsparen können.“ Die Lichtqualität ist besser und gleichmäßiger. „Dazu leisten wir einen Beitrag gegen Lichtverschmutzung, weil die Beleuchtung jetzt wirklich rein aufs Spielfeld geht. Die Anrainer fühlen sich weniger gestört, es gibt keine Abstrahlung nach oben oder auf die Seite“, so der Obmann weiter.

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.