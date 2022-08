Umrüstung auf LED-Beleuchtung: Spar-Gedanke wird ernst genommen

Unmittelbar nach der Ankündigung der Regierung, schön langsam ans Energiesparen zu denken, hat die Stadtgemeinde Mödling reagiert. Dort bleiben beispielsweise das Rathaus, die St. Othmar-Kirche, die Pestsäule und die Bodenstrahler in der Fußgängerzone nächtens finster. „Eine schnelle wirkungsvolle Maßnahme“, sagte Energie-Stadtrat Otto Rezac, ÖVP.

Die LED-Umstellung in der Bezirkshauptstadt laufe nach wie vor: „Die der Straßenbeleuchtung ist bis auf einige Lichtpunkte weitgehend abgeschlossen.“ In einem nächsten Schritt werde evaluiert, wie viel Energie in den Schulen eingespart werden könne: „Wir streben da eine Reduktion von etwa 20 Prozent an“, merkte Rezac an. Auch Einsparungspotenzial in Freizeiteinrichtungen und Betrieben werde geprüft. Zudem stehe die Offensive „Raus aus dem Öl“ in städtischen Einrichtungen vor dem Abschluss.

LED-Vorreiterrolle in Guntramsdorf

Guntramsdorfs Vizebürgermeister Niki Brenner, SPÖ, sieht die Gemeinde als LED-Vorreiter: „Wir haben seit 2010 – also zwei Jahre vor dem Inkrafttreten des NÖ Energieeffizienzgesetzes – ein eigenes Energiemonitoring für alle öffentlichen Gebäude implementiert. Dies bildet nach wie vor die Basis unseres jährlichen Energie-Berichtes.“ Seit 2013 betreibt die Gemeinde zudem fünf Solarkraftwerke, die den kompletten Strombedarf der öffentlichen Beleuchtung im Ort abdecken. Fest stehe bereits, dass die Regeltemperatur im Amtshaus um je zwei Grad im Winter reduziert bzw. im Sommer erhöht werde.

Weitere Potenziale zur Senkung des Energieverbrauches werden laut Brenner geprüft und umgesetzt: „Aktuell wird unsere Kläranlage mit einer weiteren Photovoltaik-Anlage ausgestattet, Angebote zum weiteren Ausbau, beispielsweise am Dach unseres Rathauses, werden eingeholt. Auch die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen soll einer möglichen Anpassung unterzogen werden.“

Weihnachtsbeleuchtung „natürlich“ gelöst

Gaadens Bürgermeister Rainer Schramm, Wir Gaadner, ist „mit der Umstellung auf LED-Beleuchtung im öffentlichen Bereich schon lange fertig. Es gab damals gute Förderungen und gute Preise, sodass sich das innerhalb von drei Jahren amortisiert hat. Das hat sich im Budget natürlich niedergeschlagen“. Hinsichtlich Weihnachtsbeleuchtung gab’s eine „natürliche“ Reduktion: „Wir mussten einen 17 Meter hohen Baum fällen, der neue Baum ist erst drei Meter hoch und braucht nur fünf Prozent der LED-Beleuchtung.“

Brunn am Gebirge spart etwa 30 Prozent Kosten

Brunn am Gebirge-Bauamtsleiter Georg Kogelnik berichtet: „Bei uns ist alles auf LED umgestellt, Restbestände hatten wir noch in der Wiener Straße, aber die werden dieses Jahr zu 70 Prozent ausgetauscht. Vereinzelt ist es durchaus möglich, dass es noch alte Stromfresser gibt, aber die werden demnächst gewechselt. Wichtig war, dass die öffentliche Beleuchtung getauscht wird, hier war auch das Thema Reflektoren und Verkehrssicherheit wichtig. Die Menschen sehen zwar immer die oberflächliche Beleuchtung, aber zwei Drittel der Kosten liegen unterirdisch, also die für die baulichen Maßnahmen.“ In Summe spare die Gemeinde etwa 30 Prozent Strom, schätzt Kogelnik.

Wiener Neudorf setzt auch gezielt auf Photovoltaik. Bürgermeister Herbert Janschka zeigt auf das entsprechend ausgestattete Dach der „Welle“ vor dem Gemeindeamt. Foto: Dworak

Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, ergänzte: „Gerade jetzt zeigt sich, wie wichtig das Lukrieren von Einsparungspotenzialen auf dem Stromsektor ist. Wir werden diesen Weg natürlich weiterhin beschreiten.“ Wiener Neudorfs Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, erinnert sich an „die Kraftanstrengung, mit der wir vor wenigen Jahren die komplette Straßen- und Wegebeleuchtung in Wiener Neudorf auf LED umgestellt haben und dadurch den Stromverbrauch deutlich senken konnten. Wir haben dabei die Lichtstärke auf das unterste erlaubte Maß abgesenkt“. Nach wie vor werden vorhandene Gebäudebeleuchtungen einzeln evaluiert.

Mitarbeiter helfen bei der Suche nach Einsparungen

„Auch der Bereich vor dem Gemeindeamt wird ein wenig dunkler werden. Es gibt auch konkrete Überlegungen, heuer auf die Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten oder diese zumindest deutlich zu reduzieren“, betonte Janschka. Zudem seien alle Gemeindemitarbeiterinnen und -mitarbeiter aufgefordert, „in ihren Arbeitsbereichen Stromeinsparungen vorzunehmen“.

