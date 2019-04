Ende März waren im Bezirk 124 behinderte Personen (davon 46 Frauen) beim AMS Mödling arbeitslos vorgemerkt; 62 waren „Begünstige Behinderte“ nach dem Behinderteneinstellgesetz, 62 waren „begünstigbar“ und konnten einen Behindertenpass vorweisen. Während die Arbeitslosigkeit insgesamt im Bezirk Mödling um 9,7 Problem gesunken ist, ist jene der behinderten Jobsuchenden deutlich angestiegen: +6,9 Prozent.

„Diese Menschen haben es besonders schwer, am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, wenn sie einmal arbeitslos geworden sind“, weiß Geschäftsstellenleiter Werner Piringer. „Wir werden daher heuer einen Schwerpunkt setzen, um sie beim beruflichen Wiedereinstieg noch besser zu unterstützen.“

Insgesamt 57 Personen sollen bei der nachhaltigen Arbeitsaufnahme unterstützt werden: „Nachhaltig heißt, dass der Einstieg ins Erwerbsleben für mindestens zwei Monate, meist natürlich deutlich länger, anhalten muss“, erklärt Piringer.

Einer, der’s dank vielfältiger Unterstützung geschafft hat, ist Michael Balej (39) aus Waidmannsfeld-Neusiedl (Bezirk Wr. Neustadt). Er hat vor sechs Jahren seinen Job als Trafikverkäufer in Wiener Neustadt verloren. Er konnte Aufgaben aufgrund der gesundheitlichen Einschränkung nur langsam ausüben. Die Jobsuche – dank Unterstützung des Bundesverbandes für Menschen mit Behinderung (ÖZIV) – verlief schleppend.

Lob von den Kunden und Filialleiterin

Bis zum Termin in der Trafik des Behindertenverbandes (KOBV) in der Shopping City Süd. Ebendort ist Balej seit 2015 unverzichtbarer Mitarbeiter, wie Filialleiterin Sandra Reschreiter anmerkt: „Wir können es uns gar nicht mehr ohne ihn vorstellen. Er wird von den Kunden gelobt. Und wenn jemand ausfällt, ist er der Erste, der einspringt und an der Kassa die Stellung hält.“ Probleme habe es kaum gegeben, auch spezielle Ausbildungsmaßnahmen seien aufgrund der jahrelangen Erfahrung Balejs nicht erforderlich gewesen. Und Balej ist „sehr zufrieden, es passt hier alles. Vor allem habe ich Freude mit meiner Arbeit und den Kunden.“

Zusätzlich zur Unterstützung durch die Arbeitsassistenten und zu den Beihilfen – in Balejs Fall wird sechs Jahre Lohnkostenzuschuss gewährt – kommt in Absprache mit den Kooperationspartnern des AMS NÖ die gesamte Palette an Fördermöglichkeiten für behinderte Jobsuchende zum Einsatz.