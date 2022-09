Veränderte Gastrowelt: Die Geselligkeit wird nachgeholt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Sebastian Biro leitet die „Blaue Blunz’n“ in der Wiener Straße in Mödling. Dort heißt es derzeit, selbst anpacken: „Wir haben unsere Ehefrauen überredet, mitzuhelfen, normales Personal findet man nicht mehr. Vor allem Küche ist sehr schwierig.“ Auch die Preissteigerungen im Einkauf sind eine Belastung, deshalb wurden Anpassungen im Rahmen von 5 bis 10 Prozent vorgenommen. „Wenn wir die Preise nicht erhöht hätten, würde sich das Ganze nicht mehr auszahlen.“ Trotzdem stehe das „in keiner Relation dazu, wie die Preise für uns gestiegen sind. Beispielsweise Speiseöl ist doppelt so teuer wie früher.“

Wichtig ist, die Stammkunden zu halten

Die Stammkundschaft ist besonders wichtig für seinen Betrieb: „Wir haben 80 Prozent Stammkunden und hoffen einfach, dass ihnen das Geld nicht ausgeht. Ein paar kommen schon jetzt nicht mehr, weil sie es sich nicht mehr leisten können, vor allem Pensionisten.“

Im legendären Mautwirtshaus in der Mödlinger Kaiserin Elisabeth-Straße ist von Gästemangel nichts zu spüren. Zu Mittag findet man kaum freie Plätze. „Es kommt mir vor, als ob unsere Gäste die Geselligkeit vermisst haben und jetzt nachholen wollen. Wir freuen uns, einen perfekten Mix aus Touristen und Stammgästen bei uns begrüßen zu dürfen“, erklärt Edda Mayer-Welley.

Die Teuerung sei „natürlich spürbar. Wir versuchen, die Preise bei Klassikern unverändert zu halten. Aufwendigere Speisen werden aber sicher teurer werden“. Das größte Problem sieht Edda Mayer-Welley beim Personalengpass. „Es kommt nichts nach, es meldet sich niemand.“ Auch sie sucht händeringend Kellner. „Dabei ist das ein toller Beruf. Bei uns passt die Bezahlung, auch der Dienstplan kann individuell gestaltet werden. Bislang kommen wir noch ohne Sperrtag aus. Ich hoffe, das bleibt so.“

