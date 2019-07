Seit Jahren geht die Zahl der Fußballklubs im Ligabetrieb zurück (siehe Grafik rechts) – auch die Region blieb vom „Vereinssterben“ nicht verschont.

Hinterbrühl verabschiedete sich Mitte der abgelaufenen Saison aus dem 2.-Klasse-Ost-Mitte-Bewerb, im Jahr 2015 entschied sich der damalige SC Mödling (nunmehr VfB) für einen Rückzug der Kampfmannschaft – nach einjähriger Pause kehrte man aber immerhin wieder zurück.

Auch bei Hinterbrühl arbeitet man an einem Comeback, wie Obmann Christian Moser berichtet: „Wir arbeiten seit Jänner intensiv mit dem FC Gießhübl (spielt in Wiener DSG-Liga Anm.) zusammen, wollen die nächste Saison gemeinsam bestreiten.“

„Neben dem Job eine ehrenamtliche Vereinsfunktion zu übernehmen, geht sich für die meisten nicht aus.“ Hinterbrühl-Obmann Christian Moser

Als Hauptgrund für die prekäre Lage vieler Vereine nennt Moser wenig überraschend die Finanzen: „Im Amateurbereich wird das Geld quasi beim Fenster rausgeschmissen. Das ist jedes Jahr bei einem anderen Verein zu sehen. Es werden Spieler um viel Geld geholt, um sich Titel zu kaufen. Irgendwann ist das Geld aus und es geht bergab.“ Moser kritisiert auch fehlende Förderungen: „Der Amateurbereich wird vom Staat kaum gefördert. Außerdem ist das Budget des Sportministeriums sehr gering. Somit ist der Breitensport komplett auf sich allein gestellt. Neben dem Job eine ehrenamtliche Vereinsfunktion zu übernehmen, geht sich für die meisten nicht aus.“

Das sieht auch Neo-Eichkogel-Obmann Harald Selenz so: „Die Finanzen der Vereine werden jetzt viel strenger kontrolliert, außerdem finden sich immer weniger Personen, die Bereitschaft zeigen, unentgeltlich in Vereinen zu arbeiten.“

Auch Eichkogel durchlebte zuletzt schwierige Zeiten, zweimal in Folge stieg man ab. Ans Zusperren wird aber nicht gedacht. Selenz will auch ohne großes Geld zurück in die Erfolgsspur: „Es macht keinen Sinn, teure Spieler, die keinen Bezug zum Verein haben, zu kaufen. Wir wollen jetzt auf Spieler aus der Region setzen, die sich mit dem Verein identifizieren können.“

Der Blick über die Bezirksgrenze hinaus zeigt ein ähnlich tristes Bild: Mitterndorf zog seine Kampfmannschaft nach der letzten Saison zurück, wird bis auf Weiteres nicht in der 2. Klasse Ost-Mitte antreten. Mitterndorf-Obmann Oliver Hietz ist der U23-Bewerb ein Dorn im Auge: „Der Hauptgrund für den Vereinsrückgang ist der, für mich, sportlich wertlose Reservebetrieb. Die Jugendmannschaften werden einfach zu früh ausgemustert, man gibt der Jugend keine Chance ihre Ausbildung abzuschließen. Deswegen hören viele Spieler nach ein paar Partien in der Reserve auf und dann geht sich das alles hinten und vorne nicht mehr aus. Es ist ein Teufelskreis.“

Hietz fordert deshalb vom NÖFV: „Es ist an der Zeit, dass der Verband den Reservebetrieb überdenkt und eher die U17 und U18 forciert.“