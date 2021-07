Dabei soll er die Daten eines 29-jährigen Wieners verwendet haben, der durch einen Brief der Bank über den Vertragsabschluss erfuhr. Der Gesuchte ist laut Aussendung ein 37-jähriger Türke, der in Wien-Favoriten gewohnt haben soll.

Das Opfer aus Wien-Wieden erstattete nach Erhalt des Briefes Anzeige. Den Angaben zufolge wurde der Kredit am 13. Dezember bei einer Bank in einem Einkaufszentrum in Vösendorf beantragt. Das Geld erhielt der Verdächtige in Form einer Gutscheinkarte für ein Einrichtungsgeschäft, der Mann kaufte damit in Folge Waren um 3.500 Euro ein. Bei einer von den Ermittlungen unabhängigen Amtshandlung heuer am 24. Februar in Rudolfsheim-Fünfhaus wurde ein gefälschter Ausweis entdeckt, der auf den Namen des 29-jährigen Opfers ausgestellt war.

Eine Hausdurchsuchung brachte keinen Erfolg - der Gesuchte dürfte schon seit längerem nicht mehr an der Wohnanschrift in Wien-Favoriten aufhältig sein, berichtete die Polizei am Freitag. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wurde ein Lichtbild des Beschuldigten veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Vösendorf (Tel.: 059133-3343) erbeten.