Währungs-Umstellung: „Teuro“ nur selten zu spüren

Für Thomas Schantz, Geschäftsleiter der Raiffeisen Regionalbank (RRB) Mödling, war die definitive Umstellung von Schilling auf Euro vor 20 Jahren keine große Herausforderung: „Wir hatten den Euro schon zuvor als Buchgeld und haben alles dual ausgezeichnet.“ An die Silvesternacht 2001/2002 erinnert sich Schantz, damals noch Volksbank-Filialleiter in Hinterbrühl, gut: „Wir haben kurz vor Mitternacht den Bankomat mit Euro-Banknoten befüllt.“

Im Laufe der (Euro-)Jahre habe sich gezeigt, dass „Länder in Europa doch verschiedene Geschwindigkeiten haben“, meint Schantz. Vielerorts gehe „Wirtschafts- vor Währungspolitik“.

Aus der Praxis gesprochen, könne man nach den zwei Jahrzehnten auch sagen, dass der Euro die Bezeichnung „Teuro“ nicht verdiene. Schantz hat noch eine Speisekarte vom ehemaligen „Comanchero“ in der Hauptstraße in Mödling; ebendort musste man vor (knapp mehr als) 20 Jahren 418 Schilling (30 Euro) für ein T-Bonesteak mit 400 Gramm hinlegen. Für ein großes Weizenbier 52 Schilling (3,70 Euro); alles in allem eingedenk der Inflationsraten in den vergangenen 20 Jahren fast gleich.

Und für Bankkunden seien Kredite und Überweisungen „viel günstiger“ geworden.

Schantz’ persönliche Meinung zum 20-Jahr-Jubiläum des Euro: „Kunden, die dem Schilling nachtrauern, gibt es kaum mehr. Der Schilling ist kein Thema mehr. Eines hätte ich allerdings für sinnvoller erachtet: eine Fiskal- vor der Währungsunion in Erwägung zu ziehen.“

Freude über Trinkgeld in unerwarteten Höhen

Bezirkswirtesprecher Johannes Schmid aus Mödling weiß: „Die Euro-Umstellung war für die Gastronomie wirtschaftlich gesehen die beste Zeit der letzten 50 Jahre. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Gäste besonders beim Trinkgeld so großzügig waren. Das ist daran gelegen, dass viele Besucher noch nicht einschätzen konnten, ob sie nun in Euro viel oder wenig Trinkgeld gaben“. Natürlich habe es auch Gäste gegeben, die überhaupt kein Trinkgeld ausgehändigt haben, „aber das waren nur Einzelfälle“.

An Beschwerden kann sich Schmid nicht erinnern. „Natürlich haben die Gäste gefragt, warum bei den Preisen nun aufgerundet wurde, aber mehr wurde nicht hinterfragt.“ Alles in allem bewertet der Bezirkswirtesprecher die Euro-Situation als „wirtschaftlich sehr positiv“.