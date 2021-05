Die Frage nach der Fußball EM zaubert ein Lächeln auf die Lippen von EVN-Konzernsprecher Stefan Zach. „Ich spiele in meiner Freizeit ja hobbymäßig Fußball und mein Sohn spielt auch Fußball und ist sehr sportbegeistert. Und ich kann mich an die Zeiten erinnern, wo wir in der Firma eine Panini-Pickerl-Tauschbörse eingerichtet hatten. Aber das geht aus Gründen der Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen Corona betreffend heuer ganz sicher nicht.“

Etwas abgekühlt hat sich hingegen die Fußballleidenschaft von Mödlings Stadtchef Hans Stefan Hintner. „Den letzten großen Mannschaftswettbewerb bei dem ich jedes Spiel mitverfolgt habe und wo ich heute noch genau die Mannschaftsaufstellung des Österreichischen Teams bei jedem Match sagen kann, war die Fußballweltmeisterschaft 1978 in Argentinien. Seit dem hat mein Interesse extrem nachgelassen, auch wenn ich nach wie vor ein Admira Wacker-Fan bin, das ist einfach eine Charaktersache.“ Das ist aber nicht der Grund, warum es in Mödling kein Public Viewing geben wird, „das ist für eine Kommune einfach nicht empfehlenswert und zahlt sich im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus, weil man dann genau die Vorgaben der FIFA befolgen muss, und die schreiben alles vor, angefangen von der Sorte Bier, die ausgeschenkt werden darf“, erläutert Hintner.

Es braucht Publikum für Sport & Kunstevents

Fußballbegeistert ist Musical-Star Maya Hakvoort aufgrund der Tatsache, weil ihr Sohn Jason Komrij ebenfalls kickt. Ihr ist wichtig, „dass Sport überhaupt wieder ausgeübt werden kann. Fußball ist ein Teamsport, bei dem man gemeinsam ein Ziel anstrebt und der die Kondition super fördert. Die Pandemie hat auch dazu beigetragen, dass es auch gesünder, sportlicher und positiver bei den Unterstützern der Klubs weitergeht.“ Für die Fußball-EM hofft sie, „dass die Fußballfans friedlich miteinander umgehen. Ich finde es wichtig, dass so große Sportfeste überhaupt stattfinden können. Auch wir Künstler wollen ohne Publikum nicht auftreten. Wir sind motiviert durch unser Publikum und das ist beim Fußball genauso.“

Noch nicht wirklich motiviert scheinen die Mödlinger zu sein, wenn es darum geht, sich auch fernsehtechnisch für die EM zu rüsten. Ludwig Jiricek, Geschäftsführer des gleichnamigen Elektrofachgeschäft in Guntramsdorf, weiß, „dass meistens wenn Österreich bei der EM vertreten ist, doch ein steigender Verkauf an Fernsehgeräten zu merken ist.“ Dieses Jahr jedoch, sagt Jiricek, merkt man davon aber trotzdem nichts. „Vielleicht kommt noch was, jedoch startet die EM jetzt schon bald.“

Einer, der einem aus dem Fernseher - ob neu gekauft oder nicht - entgegenlächeln wird, ist ORF-Sportmoderator Bernhard Stöhr aus Maria Enzersdorf. „Ich werde einige EM-Spiele aus dem ORF Zentrum am Küniglberg moderieren.“ So richtig in EM-Stimmung ist er jedoch noch nicht. „Ich habe schon viele Fußball-Großereignisse moderiert, aber es ist dieses Jahr einfach alles anders. Ich denke, dass bei vielen noch nicht die große Stimmung aufgekommen ist“, meint Stöhr.

Als möglichen Pluspunkt vermutet Stöhr, „dass die Erwartungen an die österreichische Nationalmannschaft dieses Jahr eher gering ausfallen. Bei der letzten EM war das ja genau umgekehrt und wir sind relativ früh ausgeschieden. Vielleicht schneiden wir dadurch ja etwas besser ab.“