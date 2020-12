„Für mich und mein Weihnachtsfest wird sich dieses Jahr durch die Maßnahmen der Regierung nicht sehr viel ändern“, berichtet „Dancing Stars“-Moderatorin Kristina Inhof im NÖN-Gespräch. Die 32-Jährige feierte auch schon ohne Corona-Maßnahmen „nie im ganz großen Kreis. Den Heiligen Abend werde ich mit meinem Partner, meinem Bruder und meinen Eltern genießen. Davor lassen wir uns aber alle am 23. Dezember testen. Was das betrifft, bin ich sehr genau und möchte auch nichts riskieren.“ Was sich Inhof wünscht? „Weihnachten ohne Hintergedanken. Durch den Test am Vortag könnte Corona vielleicht zu Weihnachten kurz in den Hintergrund rücken.“

Auch ihr Kollege, ORF-Sportmoderator Bernhard Stöhr, möchte sein Weihnachtsfest so normal wie möglich gestalten. „Bei uns gibt es da eigentlich fast keinen Unterschied zu den Jahren davor, bis auf den Test.“ Denn auch Stöhr und seine Familienmitglieder lassen sich einen Tag vor dem Heiligen Abend alle testen. „Wir haben uns dieses Jahr aber alle darauf geeinigt, dass es bei uns keine Geschenke geben wird. Dafür werde ich an ‚Licht ins Dunkel‘ spenden.“

Im Haus des Kabarettisten Joesi Prokopetz aus Brunn am Gebirge werden zu Weihnachten nur er selbst und seine Frau vor dem Weihnachtsbaum stehen. „Mit unseren Kindern haben wir uns schon getroffen und eine kleine Vor-Weihnachtsfeier abgehalten. Davor ließen wir uns natürlich auch alle testen.“ Ab jetzt heißt es für den Kabarettisten „mich weiter in der Isolation zu üben, wie auch schon die Monate davor“. Sein Wunsch für das Festmahl: „Fischstäbchen mit Erbsenreis. Das habe ich meiner Frau schon mitgeteilt.“

Die Familie des Schauspielers, Sängers und Entertainers Andreas Steppan wird dieses Weihnachtsfest sicher auch nie vergessen. „Bei uns wird der Heilige Abend, wie auch das restliche Jahr schon, ganz anders. Wir feiern sonst immer ein großes Patchwork-Weihnachtsfest. Doch heuer sind wir nur zu dritt.“ Mit den übrigen Kindern wird am 25. Dezember gefeiert. Geschenke hat der Maria Enzersdorfer bereits alle beisammen. „Eines kann ich aber sagen, so oft wie in den letzten Wochen habe ich meinen Paketzusteller noch nie gesehen. Ich habe mich dieses Jahr dazu entschieden, meine Weihnachtseinkäufe online zu tätigen.“

Auch Filialvikar Pater Alexander Puchberger aus dem Franziskanerkloster Maria Enzersdorf feiert heuer ein bisschen anders als gewohnt. „Statt einer Kindermette am Heiligen Abend feiern wir zwei, um 15 und 17 Uhr, dafür werden Platzkarten vergeben, ebenso für die Christmette um 22 Uhr.“ Zwischen der Kinder- und Erwachsenenmette gibt es eine klösterliche Heilig-Abend-Feier, im Kreise der sechs Franziskanerbrüder. „Normalerweise laden wir auch alleinstehende Personen in unseren Kreis, das finde ich traurig, dass das heuer leider nicht möglich ist. Wir singen ‚Stille Nacht, Heilige Nacht‘, lesen das Weihnachtsevangelium und ich bringe geistliche Gedanken zum Weihnachtsfest ein.“