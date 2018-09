Anfang August stiegen zwei vorerst unbekannte Täter in Brunn am Gebirge in einen Baustellencontainer ein und stahlen Markenwerkzeug im Wert von etwa 5.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete alles, verständigte die Polizei und notierte das Kennzeichen. Der Zulassungsbesitzer gab an, er habe mit der Sache nichts zu tun, vielmehr habe er das Fahrzeug am selben Tag an zwei Männer verkauft, die er nicht kenne.

Geschnappter war einschlägig vorbestraft und in Deutschland gesucht

Bei den weiteren Ermittlungen und Observationsmaßnahmen durch das Landeskriminalamt konnte einer der Täter ausgeforscht werden: ein einschlägig vorbestrafter Serbe (32), gegen den auch in Deutschland Haftbefehle bestanden. Mitte August wurde der Verdächtige in Mödling festgenommen. Im Zuge umfassender Erhebungen konnte eine Garage als „Bunker“ lokalisiert werden, wo die Beamten zahlreiches Werkzeug sicherstellen konnten.

Der Serbe zeigte sich geständig, mit einem Mittäter – genaue Angaben verweigerte er - wöchentlich etwa zwei Einbruchsdiebstähle in Container in NÖ und Wien verübt und jede Menge Markenwerkzeug gestohlen zu haben. Der Kriminalisten gelang es, auch dem zweiten Mann einen Namen zu geben, einem gebürtigen Mödlinger (26) ohne festen Wohnsitz.

Konkret konnten den beiden Beschuldigten Diebstähle und Einbrüche in Mödling, Achau, Brunn und Wien nachgewiesen werden. Gesamtschadenssumme: 22.000 Euro. Der Serbe wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt, nach dem Mödlinger wird gefahndet.