Was das Engagement von Bürgern alles bewegen kann, veranschaulicht der neue Kreisverkehr am Orteingang von Münchendorf mit seiner weithin sichtbaren Metallskulptur des international renommierten Künstlers Manfred Wakolbinger. „Ohne dass alle zusammenhelfen, gäbe es das moderne Schmuckstück gar nicht“, sagt ÖVP-Parteiobfrau Doris Kirstorfer. „Mehr als 128 Tonnen Kies wurden von unserem Team bisher von Hand bewegt, die Baggerarbeiten übernahm ein ÖVP-Gemeinderat.“



Betriebe zeigten sich spendabel, Kirstorfer und ihr Team lösten zudem eine Welle der Spendenbereitschaft bei den ortsansässigen Betrieben aus. Der Künstler Manfred Wakolbinger verzichtete auf sein Honorar, die Firma 'Schöne Gärten' spendierte den Entwurf für die Grünraumgestaltung, die Firma Waibel schenkte die Pflanzen und Peter Szihn von Biomasserecycling sponsorte die Erde. Die Vorarbeiten wurden von Vizebürgermeisterin Helga Reisenauer SPÖ, als zuständiger Bauverantwortlichen in die Wege geleitet.

In der Nachbargemeinde Achau stellte Monika Grabner, Inhaberin des 'Palmentraums', eine Palme für den Kreisverkehr als Blickfang zur Verfügung.

Bürgermeister Johannes Würstel, Bürgerliste Achau, zeigte sich über diesen Blickfang sehr erfreut. "Jetzt vermittelt unser Kreisverkehr ein besonderes Flair".