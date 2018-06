Ende des Prozesses gegen einen der ehemaligen Gefolgsmänner von Gottfried Küssel in Wiener Neustadt wegen Vergehens nach dem Verbotsgesetz. Der 50-Jährige aus dem Bezirk Mödling hat, so die Staatsanwaltschaft, im Juni 2017 an einer Bikerhochzeit in Felixdorf teilgenommen. Er hatte einen Schlagring als Geschenk für das Brautpaar mit, obwohl ein aufrechtes Waffenverbot für ihn bestand. Am Weg von der Trauung zur Feier verunglückte der Mann mit dem Motorrad und wurde von Sanitäter und Notarzt erstversorgt.

Beiden fiel eine Gürtelschnalle mit einem Hakenkreuz auf. Als die Polizei nach dem Gürtel suchte, war er verschwunden. Auf dem Handy des Angeklagten fanden die Beamten eine Vielzahl von Postings und Bildern, die unter das Verbotsgesetz fallen.

Der Angeklagte, mehrfach wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und auch schon einmal nach dem Verbotsgesetz verurteilt, gab zu, den Schlagring als Geschenk mitgehabt zu haben. Die Postings und Bilder kommentierte der 50-Jährige mit „Blödeleien unter Freunden“, „war einfach gedankenlos“, und „ich war da sehr betrunken“.

Die Gürtelschnalle, die seine Ersthelfer gesehen haben wollen, gebe es nicht, beteuerte er. Er legte dem Gericht eine Schnalle mit dem Spruch „Gott mit uns“ vor, die er getragen haben will. Am zweiten Prozesstag fiel nun das Urteil: Für den Mann aus dem Bezirk Mödling setzt es zwei Jahre und sechs Monate Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.