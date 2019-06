Das Wirtshaus im Ort ist seit jeher Kommunikationszentrum Nummer eins. Es wird gegessen, getrunken, teilweise auch geraucht, Meinungen werden ausgetauscht. Doch seit Jahren geht die Zahl der Gastronomiebetriebe, vor allem im ländlichen Bereich, immer stärker zurück – zulasten der Kultur in den Gemeinden. Nicht umsonst heißt ein Sprichwort: „Stirbt der Wirt, stirbt der Ort“.

Im Bezirk Mödling ist man vom Wirtshaussterben zum Glück verschont geblieben. Nicht zuletzt liegt das am urbanen Charakter und der Nähe zu Wien, wie auch Bezirkswirte sprecher Johann Schmid, der in Mödling das Café Kanzlei betreibt, bestätigen kann: „Die Betriebszahl in unserem Bezirk ist seit rund 20 Jahren ausgewogen.“

44 Gasthäuser, 133 Restaurants, 43 Kaffeehäuser und 21 Tanzlokale sind im Raum Mödling zu finden.

Buffets, Konditoreien, Eisgeschäfte und Imbissstuben runden das kulinarische Angebot ab. „Das Gasthaus ist ganz wichtiger Bestandteil in jeder Kommune. Das Wirtshaussterben in ländlichen Gebieten ist vor allem auch der Überregulierung geschuldet, beispielsweise durch das Rauchverbot“, sagt Schmid im NÖN-Gespräch.

Auch die Obleute des Gemeindevertreterverbandes Robert Weber, SPÖ, Bürgermeister in Guntramsdorf, und Ferdinand Köck, ÖVP, Ortschef in Gumpoldskirchen sind sich einig, dass im Bezirk Mödling vom Wirtshaussterben nicht die Rede ist. Weber merkt an: „Wir haben etwa in Guntramsdorf eine blühende Heurigenkultur. Der Bedarf ist größtenteils gedeckt.“

Ob es heutzutage schwierig ist, einen Gastronomiebetrieb zu führen, kann Gerhard Grund, Besitzer des Kaiserziegels in Kaltenleutgeben, auf Nachfrage bejahen: „Aufgrund der vielen Auflagen werden Gastwirte von ihrer eigentlichen Arbeit abgehalten. Wir haben so viel Papierkram nebenbei zu erledigen, dass kaum Zeit bleibt, sich den Gästen zu widmen.“

Auch was die Frage der Nachfolge betrifft, blickt Grund sorgenvoll in die Zukunft: „Ein neuer Besitzer braucht eine Betriebsstättengenehmigung, die wiederum mit groß angelegten und kostspieligen Umbauarbeiten verbunden ist.“

Weniger düster sieht Renate Polena, neue Betreiberin der „Postschänke“ in Sulz im Wienerwald die Branche: „Wir hatten bei der Neuübernahme keine Probleme und auch das Wirtshaussterben kann ich bei uns im Bezirk nicht beobachten.“