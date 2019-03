Wohnen wird immer teurer. Vor allem im Bezirk Mödling, der nach wie vor das teuerste Pflaster Niederösterreichs ist. Für den Quadratmeter Baugrund sind durchschnittlich 358 Euro zu berappen (im Bezirk Gmünd 29), für den Quadratmeter einer neuen Eigentumswohnung 2.984 Euro (im Bezirk Waidhofen/Thaya 1.215). Wer ein Reihenhaus will muss mit 2.285 Euro/m rechnen (im Bezirk Waidhofen/Thaya 823).

In Perchtoldsdorf sind für ein Grundstück bis zu 1.000 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch zu blättern. Trotzdem ist der Ort laut Auskunft des Mödlinger Immobilienmarklerbüros Engel & Völkers neben Maria Enzersdorf, Hinterbrühl, Gießhübl und Mödling Stadt eine der begehrtesten Wohngegenden im Bezirk.

"Haben seit 1991 kaum Bevölkerungszuwachs"

Perchtoldsdorfs Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, erklärt im NÖN-Gespräch: „Wir haben seit 1991 kaum Bevölkerungszuwachs. Das ist das Ergebnis einer gezielten Politik.“ In einem großen Teil des Ortes dürfen maximal zwei Wohneinheiten pro Bauplatz stehen. Das Ziel: nicht mehr als 17.000 Einwohner.

Im Gegensatz dazu ist Gießhübl eine rasch wachsende Gemeinde. Bürgermeister Helmut Kargl, ÖVP, hält „diese Entwicklung, soferne sie sich im Rahmen hält, für durchaus positiv. Der Ort hat nach wie vor Dorfcharakter, wir haben eine aktive Dorfgemeinschaft und viele Vereine“. In Brunn am Gebirge ist die Einwohnerzahl seit 2002 um 2.000 Einwohner gewachsen. Bürgermeister Andreas Linhart, SPÖ, macht deutlich, dass man „den Zuzug nicht forciert. Wir verhindern ihn aber auch nicht. Je nachdem, wie sich unsere Bevölkerung entwickelt, werden wir uns danach richten und die Infrastruktur ausbauen.“

Problem: Jugend kann sich Preise nicht leisten

Ein Problem haben aber alle Orte gemeinsam: Die Jugend wandert aus. Das ist vor allem den hohen Grundstückspreisen geschuldet, wie Schuster zugibt: „Die Jungen können sich aufgrund des Preisniveaus nicht unbedingt das erste Zuhause im Ort schaffen. Wenn es irgendwie geht, kommen sie aber sehr gerne nach Perchtoldsdorf zurück, weil die Lebensqualität geschätzt wird.“

Das Thema „Leistbares Wohnen“ ist auch in Gießhübl und in Brunn am Gebirge ein großes. In beiden Gemeinden werden bereits entsprechende Projekte umgesetzt.