Die Grünen wollen wieder in die politische Erfolgsspur kommen; das soll im Rahmen von regionalen Zukunftskongressen gelingen. Der erste dieser Art fand am Freitag in der Mödlinger Stadtgalerie statt; organisiert durch Baden und Mödling.

"Es braucht mehr ernst gemeinte grüne Politik"

Bundessprecher Werner Koglers Eröffnungsrede gipfelte in der grünen Vision: „Eine solidarische Gesellschaft freier Menschen in einer intakten Umwelt.“ Die 150 Teilnehmer tauschten sich daraufhin in zehn Arbeitsgruppen zu den wichtigsten Themen wie Wirtschaft, Naturschutz, Bildung, Soziales oder Menschenrechte aus. Hauptmoderator Wolfgang Bernhuber aus Maria Enzersdorf freute sich über „die Vernetzung von Grün-Interessierten und Grün-Engagierten“ und dankte allen, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben.

Für Bezirkssprecher Christian Apl, Gemeinderat in Perchtoldsdorf, war der Kongress „ein weiterer wichtiger und sehr motivierender Schritt zu unserer Neuaufstellung, um bei nächster Gelegenheit den Wiedereinzug in den Nationalrat zu schaffen“. Nach dem Tiefschlag im Oktober wolle man „umso mehr Menschen klar machen, dass es mehr denn je ernst gemeinte grüne Politik braucht. Es macht einfach Sinn, dafür ein-zutreten, obwohl oder weil die Herausforderungen gewaltig sind. Wem es ehrlich um eine ganzheitlich gerechte Welt geht, wird eher früher als später auf das grüne Projekt stoßen, da bin ich zuversichtlich.“