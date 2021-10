Mobilität bleibt Thema Nr. 1 für Biedermannsdorfer ÖVP

Die Jubiläumshalle war der richtige Ort, um den 176 Stimmberechtigten den entsprechenden Platz zu geben, damit Neuwahlen stattfinden konnten. Zwar wurde Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von allen Anwesenden gefeiert wie ein Popstar, aber der eigentliche Held des Abends war der alte, in seiner Funktion wiederbestätigte Parteiobmann Martin Schuster.

Die Landeshauptfrau nannte ihn einen „Visionär und Umsetzer“, der „einfach smart in allen Belangen ist“, der immer mutig die Themen vorgegeben habe, auch wenn sie noch gar nicht so ins Bewusstsein der Allgemeinheit eingedrungen waren, wie etwa der Bodenverbrauch oder die letzte grüne Meile, auch besser bekannt unter der Bezeichnung „Mikro ÖV“. Denn die Mobilität sei „jenes Thema, das den Bezirk so wie den Speckgürtel rund um Wien fest in Griff habe“.

Im geplanten viergleisigen Ausbau der Südbahn sieht Schuster „große Chancen. Die Bauzeit wird natürlich auch eine große Herausforderung. Aber das Ergebnis, ein sehr kurzer Takt von Wien nach Mödling, bringt den Gemeinden eine hervorragende Anbindung. Ich hätte mich als Jugendlicher gefreut, wenn ich in zehn Minuten von Perchtoldsdorf in Wien gewesen wäre“.

Großer Dank der Landeshauptfrau galt auch allen Gemeinden, Blaulichtorganisationen und Funktionären, die geholfen haben, die Pandemie zu bewältigen. Auf ihrer Agenda stehe der Ausbau der „Kleinstkinderbetreuung“, also für Kinder im Alter von 0 bis drei Jahren.