Ein Umweltabend mit Zukunft

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lud das Umweltgremium des BG/BRG Perchtoldsdorf in Zusammenarbeit mit der IBMS und der Volksschule wieder zum „Umweltabend“ in die Schule ein. Unter dem Motto „Ein Abend – deine Zukunft“ gab es rund um verschiedene Umwelt-Themen viel zu sehen, zu hören, zu entdecken und auch einiges mitzugestalten. Ein vegetarisch-veganes Buffet sorgte für die Stärkung der Teilnehmer, die an und mit diesem Abend ermutigt wurden, in Zukunft ihre Umwelt aktiv zu gestalten, und zu überzeugen, dass auch kleine Veränderungen viel bewirken können.

