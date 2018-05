Dass Musiker oft auch hoch begabte Mathematiker sind – und umgekehrt –, bewiesen Schülerinnen und Schüler des Musischen Realgymnasiums Perchtoldsdorf eindrucksvoll.

Felix Hawranek darf sich in seiner Altersklasse, der 11. Schulstufe, zweitbester Mathematiker Niederösterreichs nennen.

Auch der 5. Platz ging beim jährlichen „Känguru der Mathematik“-Wettbewerb mit Schulsprecher David Mickerts an einen Schüler der Musischen 7A.

Emily Kössler aus der 2A freute sich wiederum über den hervorragenden 4. Platz in der 6. Schulstufe. Aus dem Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Perchtoldsdorf tüftelten heuer mehr als 450 Schülerinnen und Schüler an den kniffligen Fragen und errangen acht Top-15 Platzierungen in Niederösterreich.

Mit jährlich weit über 100.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern allein in Österreich gehört der „Känguru der Mathematik“-Wettbewerb mittlerweile zu den bekanntesten bundesweiten Schulaktivitäten.

