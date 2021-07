2 Pkws und ein Klein-Lkw kollidiert: Vier Verletzte .

Am Freitagmittag kam es in Biedermannsdorf, an der Kreuzung Siegfried Marcus-Straße mit der Rheinboldtstraße, zu einer Kollision zwischen 2 Pkws und einem Klein-Lkw. Vier betroffene Personen wurden dabei verletzt.