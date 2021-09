Am Freitagabend ging in der Jubiläumshalle „Teil 2“ des Bezirksfeuerwehrtages über die Bühne. „Teil 1“ beschränkte sich Corona-bedingt im März auf die Wahl des neuen Bezirksfeuerwehrkommandos.

Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller aus Breitenfurt bedankte sich bei den Feuerwehr-Mitgliedern für „die Unterstützung auf allen Bezirks- und Abschnittsebenen in den ersten sehr arbeitsintensiven Monaten“. Alle ehrenamtlichen Engagierten „wirken ausgezeichnet zusammen und bilden ein schlagkräftiges Team.

Man darf die Herausforderung des Feuerwehrwesens in unserem flächenmäßig kleinen Bezirk nicht unterschätzen: Unfälle auf Hauptverkehrsrouten, Brandmeldealarme in Industrie und Wirtschaft sowie die hohe Bevölkerungsdichte fordern uns Tag für Tag. Ich bin stolz darauf, dass wir alle diese Aufgaben mit top motivierten Feuerwehren meistern“.

Neben zahlreichen Vertretern von Behörde und Politik – darunter Biedermannsdorfs Ortschefin Beatrix Dalos, ÖVP, die Landtagsabgeordneten Martin Schuster, ÖVP, und Hannes Weninger, SPÖ, Bundesrätin Marlene Zeidler-Beck, ÖVP, und Maximilian Kargl von der Bezirkshauptmannschaft Mödling, ließ auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner den Termin nicht aus.

Er würdigte ebenfalls die Leistungen der Feuerwehrteams. Seien es die Herausforderungen der Corona-Pandemie oder die Beteiligung an Auslandseinsätzen, er wisse „die Stärken und das Engagement der freiwilligen Feuerwehrmitglieder im Bezirk Mödling“ zu schätzen.

Den traditionellen Abschluss des Bezirksfeuerwehrtages bildete die Überreichung von Verdienstzeichen, Ehrenzeichen und weiteren Ehrungen für Feuerwehrmitglieder, Vertreter von befreundeten Einsatzorganisationen und Privatpersonen.