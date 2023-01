Aufreger: Steindl nach Vorwürfen im Visier

Im Mittelpunkt des Artikels steht Wolfgang Steindl, ÖVP-Ortsparteiobmann, geschäftsführender Gemeinderat und ehemaliger Bauhofleiter. Ihm werden Vergehen zur Last gelegt, darunter die Entsorgung von Alu-, Kupfer- und Eisenabfällen über ein privates Unternehmen, der Erlös soll in die eigene Tasche gewandert sein.

Weiters sollen Vater und Sohn Steindl Mitarbeiter und Gerätschaften des Bauhofs für private Baustellen herangezogen haben. Und die Fliesen in der Jubiläumshalle seien die gleichen wie in Steindls Kellerstüberl – lauten die Vorwürfe.

Sachverhaltsdarstellung umfasst 17 Seiten

All diese Anschuldigungen finden sich in einer anonymen Sachverhaltsdarstellung, die bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einlangte. Auf 17 Seiten geht es um den Verdacht auf Amtsmissbrauch, Korruption, unrechtmäßige Auftragsvergabe, Diebstahl und Steuerhinterziehung.

Für Steindl kam alles „aus heiterem Himmel. Mir liegt diese Sachverhaltsdarstellung bis heute nicht vor“. Er habe von der Profil-Redakteurin von den Vorwürfen erfahren und wurde um eine schriftliche Stellungnahme zu den Anschuldigungen ersucht.

„Ich bitte um Verständnis, es handelt sich um ein laufendes Verfahren, ich habe einen Anwalt eingeschaltet“, sagt Steindl im NÖN-Gespräch, er könne die Anschuldigungen „immer noch nicht fassen“.

Im Fall der Metallentsorgung habe er eine Anzeige von der Finanz bekommen. „Ich habe sofort alle Unterlagen vorgelegt. Das Verfahren ist nachweislich eingestellt worden, das habe ich schwarz auf weiß.“ Gleiches gelte auch für den angeblichen Fliesen-Skandal, „auch hier habe ich alle Rechnungen vorgelegt“.

Unfassbar ist für Steindl, warum sein Name mit der Baukostenüberschreitung beim Perlashof in Zusammenhang gebracht wird. „Das klingt, als hätte ich mich persönlich daran bereichert.“

Auch Bürgermeisterin ohne Sachverhaltsdarstellung

Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, steht hinter ihrem Parteiobmann. „Wir sind durch eine Medienanfrage auf behauptete Unregelmäßigkeiten in der Gemeinde aufmerksam geworden. Eine Kontaktaufnahme durch die WKStA steht bis heute aus.“ Man habe sofort „in eigener Initiative eine überparteiliche Arbeitsgruppe im Gemeinderat einberufen, um den Sachverhalt zu klären“.

Vizebürgermeister Sepp Spazierer, SPÖ, merkt an: „Die schwerwiegenden Vorwürfe der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft müssen auf Punkt und Beistrich aufgeklärt werden.“ Allerdings: „Beschämend ist für mich, dass man anonym eine Gemeinde und ihre Mitarbeiter anpatzt und nicht ein persönliches Gespräch mit der Gemeindeführung sucht.“

Für FPÖ-Ortsparteiobmann Christoph Luisser sind die Vorwürfe „schwerwiegend und müssen lückenlos aufgeklärt werden“. Luisser hält fest: „Zu prüfen haben ausschließlich unabhängige Dritte“, die Bürgermeisterin sei diesbezüglich befangen.

Für Aufklärung plädiert auch Grünen-Sprecherin Simone Jagl: „Sowohl ÖVP als auch SPÖ geben seit Jahren regelmäßig Anlass zur Vermutung, dass in diversen Bereichen Freunderlwirtschaft im Spiel ist. Nachweisbar war bisher wenig.“ Die Grünen kritisieren in diesem Zusammenhang „Seilschaften bei Wohnungsvergaben und intransparente Auftragsvergaben an die immer gleichen Genossenschaften“.

