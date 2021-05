80 Prozent der Menschen, die an der Volksbefragung gestern am Sonntag teilnahmen, sprachen sich gegen das geplante Biomasseheizkraftwerk aus. Entgegen der gestrigen Ankündigung der EVN, das Projekt bei den entsprechenden Behörden einzureichen ist jetzt klar, dass die EVN Naturwärme davon Abstand nimmt.

Geschäftsführer Gerhard Sacher betont: „Seit 30 Jahren verwirklichen wir Klimaschutzprojekte auf Biomassebasis. Als Klimaschützer macht mich das Ergebnis von gestern sehr betroffen. Obwohl die Volksbefragung einen unverbindlichen Rechtscharakter hat, akzeptiert die EVN das Ergebnis und wir haben nach Gesprächen mit Bürgermeisterin Beatrix Dalos beschlossen, das Projekt an diesem Standort nicht einzureichen.“

Ortschefin Beatrix Dalos, ÖVP, will jedenfalls weitere Gespräche mit der EVN führen, diese hätten bereits am Sonntagabend begonnen, als das Volksbefragungsergebnis klar am Tisch lag. Sie hält fest: Über das Ergebnis können wir nicht drüber fahren. Wir werden die Gespräche aber fortsetzen und ich bin überzeugt, dass wir eine Lösung finden werden.“ Was die einzelnen Parteien dazu sagen, lesen Sie in der aktuellen Printausgabe der NÖN Mödling am Mittwoch.