Nicht nur auf der Facebook-Seite „Mein Biedermannsdorf“ wurde diskutiert, ob es für den Videodreh mit Wanda – die NÖN berichtete – gerechtfertigt war, trotz der Umweltbelastung ein Auto anzuzünden. Immerhin würden dadurch giftige Schadstoffe produziert und in die Atmosphäre geblasen werden. In die selbe Kerbe schlägt Videofilmer Walter Neuhauser, der in einer E-Mail an die Redaktion diese Vorgehensweise kritisiert.

„Heute hat man Möglichkeiten, mit speziellen Effekten ganze Häuser brennen, Brücken, ja ganze Städte einstürzen zu lassen. Nur ist der Dreh aufwendiger und auch teurer. Aber damit man sich ein paar Euro erspart, schadet man lieber der Umwelt.“

"Haben das Szenario schon lange auf unserem Übungsplan"

Bernhard Tröszter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Biedermannsdorf, will diese Anschuldigungen so nicht auf sich sitzen lassen. „Wir haben das Szenario, dass ein Auto brennt, schon lange auf unserem Übungsplan gehabt. Ein Feuerwehrmann muss wissen, wie er sich bei einem Pkw-Brand verhält, er muss erfahren, wie viel die Uniform aushält, er muss abschätzen können, wann es die Reifen zerreißt und er muss lernen, wie er mit schweren Atemschutzgeräten beim Löschangriff einsatztaktisch richtig vorzugehen hat. Genau das haben wir auch geübt, dazwischen kamen die Jungs von Wanda und haben ihre Musikvideoshow abgezogen.“

Generell sehen sich die Freiwilligen Feuerwehren auch im Ernstfall vermehrt mit Fragen und Vorwürfen kontaktiert, die eigentlich über den viel zitierten Hausverstand hinausgehen.

Tröszter erinnert sich an eine Begebenheit beim zuletzt stattgefundenen Einsatz beim Wohnhausbrand im Seepark in Vösendorf: „Nach fünf Stunden Löscharbeit, es war wirklich ein anstrengender Einsatz, redete uns plötzlich ein Mann an und fragte uns, ob wir eh Wasser zum Löschen aus dem Pool nehmen dürfen – und ob wir den Pool danach wieder auffüllen.“

Eines vorweg, die Feuerwehr darf, genauso wie sie ein Auto zu Übungszwecken anzünden darf. Tröszter bekräftigt: „Das ist im niederösterreichischen Feuerwehrgesetz geregelt.“