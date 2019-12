Am 27. Dezember um 12.10 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Biedermannsdorf zu einem technischen Einsatz nach einem Verkehrsunfall mit dem Schlagwort „Flüssigkeitsaustritt“ in das IZ NÖ Süd beordert.

Einsatzort war im Industriezentrum die Straße 14. Dort angekommen, nahm Einsatzleiter Andreas Tatai einen Pkw im Graben wahr, das Erdreich im Graben war durch den ausgetretenen Kraftstoff schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Zuerst zogen die Feuerwehrkameraden den Pkw aus dem Graben, nach Rücksprache mit diversen Stellen entschied Tatai, dass Erdreich auszuheben und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Auf Grund dieser Entscheidung wurde die interne Alarmstufe erhöht und zwei Spezialfahrzeuge, darunter der Teleskoplader, zum Einsatzort gerufen. Zeitgleich fuhr Biedermannsdorfs Kommandant Bernhard Tröszter zur Einsatzstelle, um sich einen Überblick zu verschaffen und die Einsatzleitung zu übernehmen. Überdies wurde das Wechselladefahrzeug der Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf an die Einsatzörtlichkeit beordert um das kontaminierte Erdreich verladen zu können. Auch das Vorausfahrzeug, das Rüstlöschfahrzeug und das Tankfahrzeug wurden alarmiert und fuhren ins Industriezentrum.

Dabei bemerkten die Einsatzkräfte bei der Anfahrt einen weiteren Verkehrsunfall auf der Autobahnbrücke B11. Ein umgefallener Pkw-Anhänger lag auf der Fahrbahn und ragte in die Gegenfahrbahn, wodurch alle Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Sofort teilten sich die Einsatzkräfte in verschiedene Teams. Das Vorausfahrzeug fuhr die Einsatzörtlichkeit im Industriezentrum an. Die Kameraden des Tankfahrzeuges und des Rüstlöschfahrzeuges arbeiteten den Unfall auf der B 11 ab.

So ganz nebenbei entdeckten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Biedermannsdorf eine Ölspur auf Höhe der Industriestraße 1, die ebenfalls gebunden wurde. Insgesamt standen 25 FF-Mitglieder mit nahezu allen FF-Autos fünf Stunden lang im Einsatz.

Einsatzleiter Bernhard Tröszter ist zufrieden und merkt an: "Nur wenige Wochen nach der Anschaffung des Teleskopladers hat sich unsere Weitsicht gelohnt. Denn so konnte mit wenig körperlichem Einsatz und übersichtlichen Personalressourcen ein größerer Umweltschaden vermieden werden. Wir danken den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf für die unkomplizierte, rasche und kameradschaftliche Unterstützung!"