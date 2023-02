Ein Abend für den Sterntalerhof

Als Vorspeise gab es Brötchen mit leckeren Aufstrichen oder Wurst-Käse-Belag, dann Sacherwürstel oder ein Paar Debreziner, als Nachspeise einen Schokokuchen oder einen Blechkuchen mit fruchtigem Belag.

Alles kreiert von den Schülern der Abschlussklassen der Fachschulen 3AF und 3BF der HLW Biedermannsdorf, unterstützt von Fachvorstand Dieter Kranzl und von den Professorinnen Katharina Kohl, Ilse Michlits und Magdalena Kasa.

Den Kontakt zu Lehrer und Kabarettist Andreas Ferner hatte Professorin Marlies Österreicher hergestellt. Der einzige Unterschied zu einem Prüfungsessen, bei dem die Schüler ihre fachpraktischen Fertigkeiten unter Beweis stellen: Diesmal waren Getränke und Speisen mit einem Preis versehen, der als Vorschlag zu verstehen war, um die Spendenbereitschaft der Gäste zu erhöhen.

Denn immerhin kommen alle Einnahmen, die an diesem Tag lukriert werden, dem Kinderhospiz Sterntalerhof im burgenländischen Kitzladen zugute. Harald Jankovits, Geschäftsführender Vorstand am Sterntalerhof, war persönlich über eine Stunde aus dem Südburgenland nach Biedermannsdorf angereist. Seine Einrichtung für lebensbedrohlich erkrankte Kinder wird regelmäßig von der Schule unterstützt, auch der mittlerweile pensionierte Professor Christian Dungl, der das Projekt ins Leben gerufen hat, war gekommen. Jankovits ist den Schülern sehr dankbar: „Wir leben von Veranstaltungen wie diesen. Die Zahl der Kinder, die bei uns Hilfe suchen, ist während der Zeit der Pandemie nicht kleiner geworden. Aber es gab drei Jahre keine Möglichkeit, um Veranstaltungen wie diese zu besuchen, auf die wir so angewiesen sind.“

Schüler zeigten, was in ihnen steckt

Aber der Abend war eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Die Schülerinnen und Schüler erprobten sich im Bewirten, begrüßen, organisieren und moderieren einer Veranstaltung. Kabarettist Andreas Ferner führte mit allen Anwesenden eine „Stundenwiederholung“ durch. „Sie sind ja auch Lehrer an einer Berufsbildenden Schule“, begrüßte er die Pädagogen der HLW.

„Dann wissen Sie ja selbst, was es heißt, die Schüler auf das Berufsleben vorzubereiten. Wir müssen also tatsächlich Wissen vermitteln, das die Schüler einmal brauchen können. Das unterscheidet und ganz wesentlich von den AHS-Lehrern“, meinte Ferner. Höhepunkt seiner Show war der Vortrag der neu geschriebenen Bundeshymne – nicht er, sondern einer seiner Schüler – von dem der sehr originelle Text stammte. Den Refrain sangen schließlich alle mit und hätte man den tosenden Applaus als Zustimmungsbarometer genommen, dann wäre klar, wie der Text der neuen österreichischen Bundeshymne lauten würde.

