Die vergangene Gemeinderatssitzung stand ganz im Zeichen des geplanten Umbaus des Gemeindeamtes. Beschlossen werden sollten die Beauftragung eines Planers, die Vergabe der Statikerleistungen sowie eine genaue Vermessung des Gemeindeamtes, um zu überprüfen, ob die Naturmaße mit den bisherigen Plänen übereinstimmen. Finanzreferent Markus Mayer, VP, erklärt: „Eine Planerleistung zu vergeben, ist ein bisschen wie eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Man muss schon eine grobe Vorstellung von dem haben, was tatsächlich Realität werden soll. Sonst kann man auch nicht abschätzen, ob das Honorar, das der Planer verlangt, der Realität entspricht. Wir wollen das Bürgerservice vergrößern und die feuchten Mauern trocken legen und den ersten Stock barrierefrei erreichen können. Das ist eine ungefähre Zielsetzung, die man braucht, um eine Beauftragung vornehmen zu können.“

"Das Bürgerservice muss erweitert werden"

Die HTL Mödling habe im Rahmen einer Diplomarbeit schon vor einiger Zeit Inputs und Ideen zu diesem Thema eingebracht, an denen man sich ein bisschen orientiert habe. Vizebürgermeister Sepp Spazierer, SP, bekräftigt: „Das Bauamt und das Meldeamt sollen im ersten Stock untergebracht werden, höchstwahrscheinlich auch der Raum des Amtsleiters und der Bürgermeisterin. Das Bürgerservice muss erweitert werden. Um alles andere muss sich der Planer kümmern.“ Nicht zu vergessen sei die Statikerleistung, eine statische Überprüfung des Amtes sei wesentlich für alle weiteren Maßnahmen. Mit der Vorgehensweise nicht zufrieden sind hingegen die Grünen.

Sprecherin Simone Jagl erklärt: „Die Planung von Umbau, Sanierung und Erweiterung des Gemeindeamtes läuft wieder einmal intransparent ab. Als Grundlage für die Kostenschätzung und Angebotserstellung wurden Gespräche angeführt, zu denen es keine weiteren Informationen gibt. Dass es zu diesem Zeitpunkt keine Detailpläne geben kann, ist uns klar. Wir hätten uns allerdings erwartet, dass in einem Bauausschuss vor der Planungsvergabe gemeinsam erarbeitet wird, was überhaupt die Anforderungen an den Umbau sind. Bisher gibt es nicht einmal eine grobe Leistungsbeschreibung. So können ÖVP und SPÖ nicht erwarten, dass wir zustimmen.“

Den Zuschlag für den Planungsauftrag bekam Architekt Stefan Otterbein, die Nettoplanungskosten betragen 1, 5 Millionen Euro.