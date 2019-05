Spaziergänger machten am Samstagvormittag einen mysteriösen Fund auf der Bachböschung bei der Mödlingbachbrücke in Höhe der Holzgrubergasse.

Dort lagen im Gras kleine Päckchen mit blauem Inhalt verstreut. Die Finder informierten Bauhofleiter Wolfgang Steindl, der sich unverzüglich zum Fundort aufmachte. Er berichtet: „Ich habe unverzüglich die Polizei davon unterrichtet, die Beamten und ich sind dann zur Fundstelle gefahren. Die Beamten haben festgestellt, dass es sich bei dem Inhalt der Päckchen um Rattengift handelt.“

Giftausbringung ist auf jeden Fall illegal

Steindl ist aus persönlichen Gründen so empört über diesen Vorfall. Er erzählt: „Ich bin ein gebranntes Kind, was Rattengiftköder anbelangt. Meine Tochter hat zwei Golden Retriever, vor einem halben Jahr hat ein Hund bei einem Spaziergang Richtung Mödlinger Kläranlage einen Giftköder aufgeschnappt und wäre bald gestorben.“ Hunden möchte er so ein Schicksal auf jeden Fall ersparen und bittet daher alle, die in Flur und Feld spazieren gehen, die Augen offen zu halten.

Bezirkspolizeikommandant Peter Waldinger ist über den Vorfall informiert. Er bestätigt: „Es dürfte sich tatsächlich um Rattengift handeln. Es gibt aber keinen Hinweis, dass das Gift gezielt gegen Hunde ausgelegt worden ist.“ Illegal ist die Giftausbringung auf jeden Fall. Denn in Biedermannsdorf ist für die legale Rattenbekämpfung seit Jahren eine Fachfirma verantwortlich, die die Köder nur in geschlossenen Behältern ausbringt.