Im Innenhof des Perlashofes, der bei Bedarf überdacht werden kann und auch mit Heizstrahlern ausgestattet ist, fand am 19. März die Biedermannsdorfer Gemeinderatssitzung statt. Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, hatte für die Gemeinderäte alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Die Gemeindemandatare legten Atemmasken und teilweise so wie Amtsleiter Jörg Hausberger auch Einweg-Latexhandschuhe an, es gab einen eigenen Tisch mit Desinfektionsmittel, die Gemeinderäte saßen auf Korbsesseln des Café Perlashof in entsprechendem Sicherheitsabstand voneinander entfernt. Trotzdem war es bis kurz vor 19 Uhr unklar, ob die Sitzung wie geplant stattfinden würde, da die Mindestzahl der Gemeinderäte erst mit dem Erscheinen von drei Vertretern der Grünen sichergestellt wurde.

Die FPÖ blieb mit ihren zwei Vertretern der Sitzung fern, von sechs Grünen-Mandataren erschienen drei. Ortschefin Dalos begründete den Sitzungstermin mit sehr wichtigen, unaufschiebbaren Punkten, so wurden die Gewerke zur Fertigstellung des neuen Gemeindeamtes vergeben.

Die Sitzung war nach einer Rekordzeit von eineinhalb Stunden auch schon wieder erledigt, mehr zu den einzelnen Tagesordnungspunkten lest ihr in der Printausgabe der NÖN Mödling in Woche 13.