Grenze ist im Weg: Beschwerde bei Klimaticket

Patrick Hauer will ganz im Sinne des Klimaschutzes künftig auf das Auto verzichten und mit den Öffis in die Arbeit fahren. Er bewege sich „ausschließlich in Niederösterreich, zwar an die Stadtgrenze Wien heran, aber politisch und geografisch dennoch nur in Niederösterreich“.

Was ihn dabei aber sauer aufstößt, ist, dass er für die Badner Bahn Station „Wien Schönbrunner Allee“ bereits die Wiener Kernzone bezahlen muss. Er meint: „Für einen Menschen, der nicht aus der Umgebung stammt, klingt das einleuchtend. Jedoch ist es so, dass sich diese Station in Vösendorf – also in Niederösterreich befindet.“ Die Alternative stimmt ihn auch nicht froh: „Somit müsste ich für ein Klimaticket 365 Euro pro Jahr mehr bezahlen, obwohl ich das Bundesland Niederösterreich überhaupt nicht verlasse.“

Für Georg Huemer, Pressesprecher des Verkehrsverbundes Ostregion (VOR) hat diese Frage „an sich nichts mit dem neuen Klimaticket-Angebot zu tun, sondern mit der Grenzziehung der Wiener Kernzonengrenze“. Zur Haltestelle „Schönbrunner Allee“ sei zu sagen, dass sie genau an der Landesgrenze, gebildet durch die Triester Straße, liegt. Was gerecht sei, liege im Auge des Betrachters. Huemer betont: „Bei jeder Definition eines Geltungsbereiches im Sinne einer Grenzziehung nehmen Personen diese aus ihrer Sicht und deshalb unterschiedlich wahr.

Wenn die Haltestelle nicht mehr so wie bisher der Wiener Kernzone zugerechnet würde, sondern zu Niederösterreich, dann würden all jene beleidigt sein, die in Wien unterwegs sind – immerhin die überwiegende Anzahl der Öffi-Nutzer, die nicht mehr mit der Jahreskarte für die Wiener Kernzone dort zu- oder aussteigen könnten.“

Die Klimaticket und die vielen Varianten

Beim Klimaticket gibt es drei verschiedene Varianten. Das „VOR KlimaTicket Metropolregion“ ist auf allen VOR-Linien in der gesamten Ostregion Wien, Niederösterreich und dem Burgenland gültig und kostet ohne Ermäßigungen 915 Euro.

Das „VOR KlimaTicket Region“ ist in Niederösterreich und dem Burgenland gültig, es kostet 550 Euro, das Klimaticket für das gesamte Bundesgebiet 1.095 Euro. Bereits seit 2012 gibt es die Jahreskarte für die Kernzone Wien um 365 Euro im Jahr.

Huemer rät: „Neben den Klimatickets können Kundinnen und Kunden auch das bisherige Ticketangebot des VOR nutzen, das in einigen Relationen Vorteile bringen kann. Wer etwa nur von Perchtoldsdorf bzw. Vösendorf nach Wien pendelt, ist mit einer klassischen VOR Jahreskarte um 626 Euro günstiger unterwegs. Hier ist die Kernzone Wien inkludiert, jedoch kann der Fahrgast damit eben nur öffentliche Verkehrsmittel zwischen Start und Ziel nutzen im Gegensatz zu den Klimatickets, die Flächentickets sind.“

