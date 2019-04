Gestohlen wurden aus dem Altarbereich ein Kelch und zwei Hostienschalen sowie eine Monstranz aus dem unversperrten Tabernakel, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag in einer Aussendung. Außerdem nahmen die Unbekannten Schlüssel für sämtliche Eingangs- und Verbindungstüren der Kirche mit.

Der Einschleichdiebstahl wurde am Samstag im Zeitraum zwischen 17.30 und 18.10 Uhr verübt. Die Schlüssel wurden aus einem offenstehenden Kasten in der Sakristei entwendet. In Folge musste das Schließsystem getauscht werden, wodurch rund 2.500 Euro Schaden entstand. Der Wert der gestohlenen sakralen Gegenstände wurde mit an die 500 Euro angegeben. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Wiener Neudorf (Tel. 059 133-3344) zu richten.