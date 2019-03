"Kiss me Tiger": Einladung zur Katzen-Ausstellung .

Am Samstag, 30. und Sonntag, 31. März, findet die Katzenausstellung "Kiss me Tiger" von 10 bis 17 Uhr in der Jubiläumshalle statt (Siegfried Ludwig-Platz 1). Veranstalter ist der Katzenklub "Allaboutcats" aus Hallstatt. Infos: 0676/6800020.