Ein 36-jähriger Rumäne soll, so die Anklage, am 5. Februar alkoholisiert zuerst beim Zurückschieben mit der Anhängerkupplung ein Auto beschädigt haben und dann weiter gefahren sein. An der nächsten Kreuzung soll er danach eine Kollision mit einem anderen Pkw verursacht und den Lenker dieses Autos nach dem Unfall geohrfeigt haben. Da er dabei seinen Autoschlüssel in der Hand hielt, wurde das Opfer dabei mehrfach verletzt.

Der Angeklagte gab vor Gericht an, sich nicht erinnern zu können, dass er den ersten Pkw berührt habe, während Zeugen aussagen, dass er mit viel Krach sowohl vorne als auch hinten angefahren sei. Den zweiten Unfall gab der Mann zu, meinte aber, dass ihm der andere Lenker reingefahren sei. Danach sei es zu einem Streit gekommen, der andere hätte ihn festgehalten, „weil er dachte, ich laufe weg. Ich hatte den Schlüssel in der Hand, vielleicht habe ich ihn damit verletzt.“

Laut Opfer kam der Wagen ungebremst auf sie zu und prallte gegen die Beifahrerseite. Der Mann sei sehr aggressiv gewesen und hätte gemeint, dass eh nichts passiert sei. „Beide Airbags hatten ausgelöst, meine Lebensgefährtin konnte zuerst gar nicht aussteigen, wir waren beide verletzt.“ Er habe gesagt, dass man auf die Polizei warten solle und hatte den Eindruck, dass der Angeklagte wegwollte. „Ich wollte ihn aufhalten und er hat mich mit dem Schlüssel im Gesicht verletzt – an Lippen, Zahnfleisch und Unterkiefer.“ Die Lebensgefährtin, die sich währenddessen aus dem Auto befreien konnte, bestätigte die Aussagen. Der Mann wurde – nicht rechtskräftig - zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt.