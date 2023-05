Lkw kippte seitlich um .

Am Mittwochvormittag wollte ein Lkw mit Ladekran Baustoffe bei einem Einfamilienhaus in Biedermannsdorf (Bezirk Mödling) abladen. Dabei kippte der Lkw seitlich um und kam in Schräglage zum Stillstand. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.