Dass Motorcrossfahrer die Wienerberger-Lehmgrube zum Ausprobieren ihrer Fahrkünste verwenden, ist eine Tatsache. Auch, wenn eine Hinweistafel unmissverständlich klar macht, dass es sich hierbei um ein Bergabbaugebiet handelt. In der Vorwoche hatte das für einen Fahrer Konsequenzen, er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Biedermannsdorf, das Rote Kreuz Schwechat und die Polizei Wiener Neudorf. Der Motorcross-Fahrer wurde vom Rot-Kreuz-Team an Ort und Stelle versorgt und mit dem Christophorus 9 ins Krankenhaus geflogen. Der Verdacht lag auf Verletzungen der Wirbelsäule und einem Oberschenkelhalsbruch.

Das Problem ist auch der Wienerberger-Führungsebene bekannt. Hermann Sammer, Geschäftsführer der MineralstoffverwertungsgmbH, welche die Wienerberger-Deponien verwaltet erklärt: „Das Areal ist zum Einzäunen einfach zu groß. Das ist für uns in der Praxis nicht machbar.“ Eigentlich sei klar, dass es sich bei dieser Lehmgrube um Bergbaugebiet handelt, auch wenn die Kampagnen „zweimal im Jahr gefahren werden. Unter der Woche wird die Lehmgrube als Bauschuttdeponie genutzt, da gibt es regen Lkw-Verkehr. Deshalb treten die Probleme mit den Motorcross-Fahrern auch nicht unter der Woche, sondern am Wochenende auf“, erläutert Sammer.

Gute Erfahrungen habe man gemacht, als noch ein Modellflugverein in Biedermannsdorf aktiv war. „Die Modellflieger brachten ihre Flugzeuge nur mithilfe des Windes von den Rändern der Deponie in die Luft. Gleichzeitig hatten sie ein Auge auf etwaige Aktivitäten in der Lehmgrube“, erzählt der Geschäftsführer.

Polizei setzt eher auf Besitzstörungsklage

Doch den Modellflugverein gäbe es nicht mehr, daraufhin habe man die Polizei gebeten, ein Auge auf die Grube zu haben. „Als wir einmal eine Aktion mit der Polizei gemacht haben, hat sich die Situation für kurze Zeit beruhigt. Aber begeistert war die Exekutive nicht, sie hat uns empfohlen, die Fahrer mit Besitzstörungsklagen zu belegen“, berichtet Sammer weiter.

Das sei aber aus dem einfachen Grund schwierig, „weil die Motorcross-Fahrer ohne Nummerntafeln unterwegs sind“, sagt Sammer.

Im Fall des verletzten Motorcross-Fahrers werde das Unternehmen aber eine Besitzstörungsklage einbringen. „Vielleicht hat das abschreckende Wirkung“, hofft Sammer.