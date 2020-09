Der Jugendtreff in der Perlasgasse 3 ist in einem Gebäude mit 130-jähriger Geschichte untergebracht. „Genauso sieht es daher da drinnen auch aus, wir sind froh, dass wir die Chance bekommen haben, uns hier einzurichten“, sagt Jugend-Gemeinderat Josef Michelfeit, ÖVP, auf dessen Initiative hin das „Unternehmen Jugend-Container“ gestartet wurde.

Möglich gemacht wurde der neue Jugendtreff durch den überraschend raschen Auszug der Schützlinge von tralalobe, die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wurden im Bezirk auf andere Wohngruppen des Vereins aufgeteilt.

Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, die sich am Freitag von den Renovierungsfortschritten in den Containern überzeugte, betonte: „Als abzusehen war, dass tralalobe auszieht, habe ich mir vorgenommen, diesen Platz für die Jugend zu reservieren. Es ist wirklich toll, wie selbstständig sie die Container in einen Jugendtreff verwandeln.“

Rein formal gehören die Container immer noch dem Bundesministerium für Inneres, die Gemeinde ist weiterhin nur Mieterin.

Das Ziel ist für Michelfeit klar: „Junge Leute sollen die Container für Veranstaltungen mieten können. Natürlich braucht man Vertrauenspersonen, die darauf schauen, dass alles in geordneten Bahnen abläuft. Außerdem ist das alles erst dann möglich, wenn es die Corona-Situation wieder zulässt.“

Einziger Wermutstropfen: Die Wände im inneren der Container müssen so bleiben wie sie sind, „vielleicht findet sich doch noch eine Lösung dafür, sie ein wenig anders gestalten zu dürfen“, meint Iris Wimmer, die gerade zum Pinsel greift, um die selbst gebauten Holzbehälter für die Musikboxen zu streichen.

Erfreulich findet es Michelfeit, „dass über den Sommer so viele junge Leute hier waren, um zu helfen, für Nachwuchs im Jugendtreff ist also gesorgt.“ Auch die Küche nimmt immer mehr Gestalt an, das Einzige, was wirklich noch fehlt, ist die Überdachung des Outdoor-Bereiches. Diese wurde bereits einstimmig im Gemeinderat beschlossen.

Deshalb richtet der Jugendgemeinderat auch seinen Dank an alle Parteien: „Nicht nur unsere Bürgermeisterin unterstützt uns, wo immer sie kann, die Oppositionsparteien haben sich über die Jugendarbeit zwar erkundigt, haben aber alle Beschlüsse immer noch mitgetragen.“