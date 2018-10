Zwei Seiten voller Fragen stellte die FPÖ mit Klubobmann Christoph Luisser schriftlich an die Gemeindeführung. Auslöser war das Ergebnis einer Gebarungseinschau des Landes, der Prüfbericht samt Stellungnahme der Gemeinde wurden auch in der Gemeinderatssitzung vom Donnerstag sehr emotional diskutiert.

Für Luisser ist es vor allem die „Kostenexplosion“ beim Perlashof, der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. „Statt rund 1,1 Mio Euro Gesamtkosten sind wir jetzt bei 3,5 Millionen Euro. Es ist daher legitim, von einer Verdreifachung der ursprünglich geplanten Kosten zu sprechen“, hält er fest. Sauer stößt der FPÖ auch auf, dass der Sitzungssaal in den Perlashofkomplex integriert wurde, „obwohl es durch die Baulandaufschließung zu erwarten war, dass der Sitzungssaal, so wie das ganze Amtshaus zu klein für den wachsenden Ort wird“, hält die FPÖ sinngemäß fest.

"Es geht ja nicht nur um den Kaufpreis"

Kritisiert wurden auch die Kosten für den Planer und dass scheinbar nicht überlegt wurde, ob es noch andere Standorte für einen neuen Gemeindesitzungssaal gebe – außerhalb des Perlashofes. Die FPÖ denkt dabei auch an das Areal des ehemaligen Kinderheimes, das jetzt im Auftrag der Bundesimmobiliengesellschaft von der ARE Development entwickelt wird.

Hier hakte Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, sofort ein. Wenn die Gemeinde geplant hätte, den Sitzungssaal in das ehemalige Kinderheim zu verlegen, hätte sie es kaufen müssen – ein finanzielles Unterfangen, das nicht zu stemmen gewesen wäre. „Es geht ja nicht nur um den Kaufpreis, sondern auch um die Folgekosten. Eine Begehung hat gezeigt, dass das Gebäude in einem sehr desolaten Zustand ist“, so die Ortschefin.

Zu den blauen Vorwürfen nahm gegenüber der NÖN auch Amtsleiter Jörg Hausberger Stellung: „Der Prüfbericht besagt, dass die Planung nicht detailliert und vorausschauend genug gewesen ist. Das bezieht sich aber nur auf die Einrichtung des Perlashofes.“ Die Nettobaukosten hätten eine Million Euro betragen, zehn Prozent davon als Architektenhonorar sei üblich.

Der Gemeinderatsbeschluss für die Errichtung des Sitzungssaales im Perlashof neu wurde am 16. März 2017 gefasst. „Damals ging man von 351.000 Euro Errichtungskosten nur für den Gemeinderatssaal aus, dadurch stiegen die Gesamterrichtungskosten auf 1,42 Millionen Euro“, erläutert der Amtsleiter. Dazu kam noch der Raum für den Hundefrisör, teurer wurde auch die Beschattung, Beheizung und Überdachung. „Wir wollten aber die Überdachung winterfit machen, eben im Hinblick auf Veranstaltungen.“