„Ich möchte unseren Ort noch lebens- und liebenswerter machen“, betonte Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, bei der Eröffnung. Glaubt man den Reaktionen der Besucher, ist das gelungen.

Den ersten großen Pluspunkt, den mit Lamellen überdachten Innenhof, konnte der Perlashof gleich ausspielen: Die Besucher drängten sich des Regens wegen unter der Überdachung zusammen. VP-Landesrat Martin Eichtinger merkte scherzhaft an, die Bürgermeisterin habe das Wetter wohl bestellt, um gleich bei der Einweihung des neuen Ortszentrums zeigen zu können, was es alles für Stückerl spielt.

Wolfgang Steindl wurde von Beatrix Dalos mit einer Torte überrascht. | Jandrinitsch

Eichtinger gefiel vor allem die Idee, dass der Kunst in Gestalt der Ateliers so viel Platz eingeräumt wurde. Die Projektverwirklichung wurde in Rekordtempo, vom ersten Vorentwurf im Oktober 2016 bis zur Baueinreichung im Mai 2017, durchgezogen. Architekt Stefan Otterbein hatte alle Daten und Details parat, die reine Bauzeit betrug lediglich 14 Monate. „Da bauen andere ein Einfamilienhaus“, stellte der Architekt lapidar fest.

Auch Otterbein blieb vor gewissen Herausforderungen nicht verschont, galt es auch noch einen 100 m² großen Sitzungssaal samt den erforderlichen Nebenräumen im Konzept unterzubringen. „Ich wollte einen modernen, offenen, lichtdurchfluteten Sitzungssaal und das sollte auch die Architektur zeigen - offen für die Bürger von Biedermannsdorf, sich nicht verstecken, das war meine Interpretation“, erklärt Otterbein.

Alle Räume des Perlashofes neu sind barrierefrei zu erreichen, inklusive der Poststelle. In das Obergeschoß führt ein Lift. Bauhofleiter Wolfgang Steindl, der in der finalen Phase laut Dalos „öfters auf der Baustelle denn zuhause anzutreffen war“, wurde mit einer Torte belohnt.