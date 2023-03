Rauch im Keller: Solar-Batteriemodul als Brandursache

Gestern Mittwoch zur Mittagszeit wurden die Feuerwehren aus Biedermannsdorf und Laxenburg zu einem Kellerbrand in einem Reihenhaus im Ortsgebiet von Biedermannsdorf alarmiert. Als die Einsatzkräfte bei dem Haus ankamen, drangen dunkle Rauchwolken aus dem Keller. Die Feuerwehrleute legten ihre Atemschutzausrüstung an, die Atemschutztrupps drangen in den Keller ein und fanden dort ein stark erhitztes und rauchendes Hochvolt -Lithium-Eisenphosphat-Batteriemodul einer Solaranlage.

Die Feuerwehren rücken an. Foto: FF Biedermannsdorf, Gerhard Seitinger

Da sich die Temperatur der Batterie innerhalb kürzester Zeit auf 160 Grad erhöhte und weiter hochgiftige Dämpfe austraten, wurde die Stromversorgung gekappt, die beschädigten Module ins Freie gebracht und das Haus mit Hochleistungslüftern von den giftigen Dämpfen befreit. Auch wurden Schadstoffspezialisten des Bezirksfeuerwehrkommandos Mödling beigezogen, welche permanent Luftgütemessungen durchführten. Nach 3,5 Stunden waren die Schadstoffwerte in den Räumen so weit abgesunken, sodass die Bewohner wieder zurück in ihr Haus konnten. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

Der Atemschutztrupp macht sich bereit. Foto: FF Biedermannsdorf, Gerhard Seitinger

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.