Die Resolution der Marktgemeinde hält fest, dass der „tralalobe“-Einrichtung keine unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zugewiesen werden sollen, die straffällig geworden sind, bereits verhaltensauffällig oder gewalttätig wurden bzw. psychisch labil sind.

Ebenso soll es keine Zuweisung von Jugendlichen geben, die im Verdacht stehen, eine strafbare Handlung begangen zu haben und für Jugendliche, die die Mitwirkung an Integrationsmaßnahmen verweigern.

Außerdem will die Gemeinde „regelmäßige Informationen darüber, welche Jugendlichen unserer Betreuungseinrichtung zugewiesen werden“, wie es in dem Schriftstück heißt. Vizebürgermeister Josef Spazierer, SPÖ, ist überzeugt davon, dass in der Resolution alle Eventualitäten berücksichtigt sind, um die Bevölkerung von Biedermannsdorf zu schützen.

Die Resolution wurde bereits beschlossen und an das Land Niederösterreich, das Innenministerium und „tralalobe“ weitergeleitet. Die FPÖ sprach sich in der Gemeinderatssitzung grundsätzlich für die Resolution als „ersten Schritt“ aus, hält aber nach wie vor an ihrer Forderung fest, das Flüchtlingsheim unverzüglich zu schließen.