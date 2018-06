Was die Wahl eines neuen Schulleiters der HLW Biedermannsdorf betrifft, ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Die NÖ Bildungsdirektion hielt sich lange Zeit bedeckt mit Aussagen über den Zeitpunkt, ob und wann der Posten eines neuen Schulleiters ausgeschrieben wird.

Dabei wurde die Ausschreibung in der Wiener Zeitung und der Homepage des Landesschulrates bereits vor Ostern veröffentlich. Und auch das Hearing der potenziellen Kandidaten soll bereits Ende Mai stattgefunden haben. Laut inoffiziellen Quellen gab es fünf aktiv im Schuldienst stehende Personen, die sich beworben haben. Drei davon schafften es in die engere Auswahl, das ist der übliche Bewerbungsvorgang. Fritz Lengauer, Sprecher der Bildungsdirektion, bestätigt, dass die Ausschreibung tatsächlich schon im Frühling über die Bühne gegangen ist.

Dreiervorschlag liegt im Ministerium

Der Sprecher erklärt zur Causa: „Es gibt bereits einen Kollegiumsbeschluss für einen Dreiervorschlag, dieser wurde schon dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung übermittelt. Das Ministerium muss jetzt die Entscheidung treffen. Falls bis zum Beginn des Schuljahres 2018/19 keine Entscheidung gefallen ist, dann ist es in der Regel so, dass der oder die Erstgereihte mit der Schulleitung betraut wird, bis eine endgültige Wahl getroffen wird“ Er gehe davon aus, dass mit einer Betrauung zu rechnen sei, „aber fix weiß man das nicht“. Eines steht laut Lengauer fest: Die bisherige Schulleiterin Christine Pasteka wird zu einem bestimmten Stichtag im Sommer in die Pension verabschiedet. Sie selbst möchte dazu keine Stellungnahme abgeben und hält fest: „Ich mache jetzt das Schuljahr fertig, ich stecke noch mitten in der Arbeit. Dann mache ich Ferien, und dann sehe ich weiter.“