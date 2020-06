Wie ist es eigentlich der Generation „60 plus“ im Bezirk ergangen, hat sie sich während des Lockdowns eingesperrt oder bevormundet gefühlt? Diese Fragen hat die NÖN einigen Mitgliedern der sehr aktiven Gruppe der Biedermannsdorfer Senioren gestellt, die für ihre vielfältigen Aktivitäten und ihre große Mitgliederzahl bekannt sind.

Obmann Willy Synek erklärt: „Mit den Outdoor-Aktivitäten haben wir Anfang Juni wieder begonnen. Walken ist wieder mit maximal zehn Personen in der Gruppe möglich. Wir halten Abstand und gehen nur in Biedermannsdorf.“

Bei der Gymnastik sieht es ein wenig anders aus, die findet im Freien auf der Wiese vor dem Seniorenzentrum statt. Im Moment ist das Turnen nur in zwei Gruppen möglich, auch hier ist die Teilnehmerzahl mit zehn Personen pro Gruppe begrenzt. Eingesperrt habe er sich persönlich nicht gefühlt, auch habe er kein Problem damit gehabt, die Vorgaben der Bundesregierung einzuhalten. „Ich glaube, unsere Mitglieder haben das alle akzeptiert. Mir fallen jetzt nur zwei Personen ein, für die das ein Problem war“, sagt Synek.

Busausflüge fallen derzeit noch flach

Eine Herausforderung sei jetzt vielmehr, den Mitgliedern die Limitierung bei gewissen Veranstaltungen zu erklären. Auch die Seniorenausflüge mit dem Bus könnten nicht wie gewohnt stattfinden, ein Problem seien auch die Vereinstreffen. „In unserem Saal können wir die Abstandsregeln nicht einhalten, weil wir im Vorfeld nicht wissen können, wie viele Personen kommen. Also haben wir beschlossen, die Treffen erst einmal auszusetzen.“

Die Natur rund um Biedermannsdorf bringe es mit sich, dass sich niemand eingesperrt fühlen müsse. Das bestätigt auch Seniorenmitglied Gerhard Braun. „Ich habe während des Lockdowns im Wienerwald 8.000 Höhenmeter zu Fuß zurückgelegt. Meiner Meinung nach liegt es viel in der Eigenverantwortung der Menschen, sich selbst fit zu halten. Darum finde ich es auch so gut, dass es bei uns Senioren viele sportliche Angebote gibt, die von Menschen genutzt werden können, die sich alleine nicht so viel bewegen würden“, meint Braun.

In seiner Wohnhausanlage habe er beobachtet, dass gerade junge Leute sehr ängstlich und verunsichert auf die neue, unsichtbare Bedrohung reagiert haben und kaum mehr ihre Wohnung verlassen haben. Die Älteren hätten eher gelassen reagiert. „Meine Frau und ich haben uns nicht eingesperrt gefühlt. Aber meiner Meinung nach sind jene Menschen arm, die in dieser Zeit niemanden gehabt haben“, befindet Braun.