Es sind zwei Koffer, die wieder und wieder vertauscht werden und damit die Schauspieler von einer unmöglichen Situation in die nächste führen.

Mitgebracht ins Haus wurden die Koffer von Paddy, Enkeltochter von Beatrice und John Carlton. Eigentlich ist sie eben aus dem Internat ausgebüxt und wurde von jemandem gebeten, die Koffer durch den Zoll mitzunehmen – das dabei etwas faul daran sein könnte, daran denkt Paddy nicht. Statt ihrer Mutter Joan Warwick passen die Großeltern auf das Dreimäderl-Haus auf – sehr spritzig dargestellt von Caroline Krammer (Diane), Rebecca Brunner (Paddy) und Isabella Morawa (Debby).

"Das Stück ist wirklich nicht einfach zu spielen"

Während Letztgenannte von dem Kellner träumt, der ihr den Koffer gab, um ihn durch den Zoll zu bringen, hat Diane ihren Traumprinzen „illegal“ geheiratet. Ja, man befindet sich, genial bühnenbildnerisch in Szene gesetzt vom Bauhofteam, in den 1970er-Jahren, und da galten eben noch andere Moralvorstellungen. Großmutter Beatrice, verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes von Bürgermeisterin Beatrix Dalos, will das Kofferproblem auf ihre Weise lösen, überlistet ihren Gatten John (Werner Brunner) mit hausfraulicher Schläue, und handelt sich damit aber den Besuch von Inspektor Allenby ein.

Pfarrer Bernhard Mucha gelingt es in dieser Rolle tatsächlich nicht zu lachen, sondern den dienstbeflissenen Inspektor trotz wackelnden Oberlippenbartes, mit stoischem Gleichmut durchzuziehen. Regisseur Mario Klein lobt sein Ensemble: „Das Stück ist wirklich nicht einfach zu spielen, aber die lange und intensive Probenzeit hat sich ausgezahlt.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.