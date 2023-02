Ungewöhnliche: Gedanken freischwimmen hilft Grüne-Gemeinderätin Kern

Werbung

Der Badeteich in Biedermannsdorf ist in den heißen Sommermonaten Anziehungspunkt für Badelustige aus der Marktgemeinde.

Dass er auch jetzt im Winter frequentiert wird, kommt eher selten vor. Doch von Minusgraden lässt sich Anne-Marie Kern nicht davon abhalten ins Wasser zu gehen. Dafür hat sie auch unter der Dusche trainiert, besser gesagt, mit kaltem Wasser, das sie absichtlich aufgedreht hat.

„So habe ich angefangen“, erzählt Kern. Dann wagte sie sich ins Wasser des Badeteiches, erst nur ganz kurz, dann immer länger. Jetzt ist sie bei ein- bis zweimal in der Woche angelangt, wo sie in das rund 4 Grad warme Wasser schwimmen geht. „Ich mache 20 Tempi in die eine Richtung, dann drehe ich um und schwimme wieder retour“, erzählt Kern, die um ihre Körpermitte auch eine Rettungsboje umgeschnallt hat.

Das Gedanken-Karussell im Kopf stoppen

Sie schwimmt aber nicht aus dem Grund, um ihren Körper zu trainieren und ihr Immunsystem abzuhärten, „sondern weil es ganz einfach sehr gut für die Psyche ist“, sagt Kern. Denn wenn sie im Wasser ist, „dann muss ich mich ganz auf das konzentrieren, was ich im Moment mache. Ich muss darauf schauen, dass ich heil aus dem Badeteich wieder herauskomme. Das stoppt das Gedanken-Karussell im Kopf, man wird ganz fokussiert und das ist für die psychische Gesundheit wirklich nur sehr zu empfehlen“, sagt die pensionierte Stillberaterin, die jahrelang als Mutter-Kind-Beraterin in Mödling tätig war.

