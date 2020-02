Es kam doch etwas überraschend und schnell, die Schließung des tralalobe-Hauses in Biedermannsdorf. Doch neun Burschen „machen die Aufrechterhaltung des Hauses auch aus finanziellen Perspektiven nicht mehr sinnvoll“, erklärt der Einrichtungs-Verantwortliche Andreas Diendorfer. Die neun Flüchtlinge wurden jetzt nach Mödling gebracht, wo tralalobe ebenfalls eine Einrichtung für unbegleitete Minderjährige betreibt.

Von einigen Mitarbeitern musste sich tralalobe trennen, einige konnten weiter beschäftigt werden. Das Anliegen des Vereines ist es nach wie vor, die Burschen zu betreuen, und das in speziellen Wohngemeinschaften auch über das 18. Lebensjahr hinaus.

Warum die Zahl der Schutzsuchenden so dramatisch gesunken ist, erklärt Diendorfer so: „Das Land Niederösterreich hat vom Bund im Jahr 2019 lediglich zwölf unbegleitete minderjährige Flüchtlinge übernommen. Viele der jungen Männer sitzen in Griechenland und anderen Ländern in Lagern fest, wo furchtbare Bedingungen herrschen. Wir hätten mit unserem Verein die Struktur und die Möglichkeiten geschaffen, um junge Flüchtlinge tatsächlich effizient zu betreuen. So vegetieren sie unter unmenschlichen Bedingungen ohne Aussicht auf die Verbesserung ihrer Perspektiven dahin.“

„European of the Year“-Award für Sozialeinrichtung

Rund 85 Prozent der Burschen, die jetzt nach Mödling transferiert wurden, haben bereits einen Aufenthaltstitel, wie etwa eine subsidiäre Schutzberechtigung.

tralalobe sei eine Erfolgsgeschichte, wie Diendorfer betont, und diese ist im Dezember 2019 auch als solche ausgezeichnet worden. Der „European of the Year“-Award zeichnete zum zweiten Mal herausragendes zivilgesellschaftliches Europa-Engagement aus, darunter auch die Sozialeinrichtung tralalobe. Der Preis wird jährlich von Europe:United – Organisation für ein menschliches Europa verliehen. Denn aus den tralalobe-Burschen wird etwas, „viele Jungs machen den Hauptschulabschluss und dann eine Lehre, manche machen auch die HTL. Wir haben einen Lehrling bei Knorr Bremse, bei den ÖBB und in der Gastronomie“, betont Diendorfer.

Was aus dem Areal in Biedermannsdorf wird, wo tralalobe untergebracht war, will Bürgermeisterin Beatrix Dalos, ÖVP, noch nicht sagen. „Ideen gibt es jedenfalls viele.“