Dass 2020 für das Team der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling ein Jahr im Zeichen der Corona-Wirren war, ist nicht weiter überraschend. Knapp 5.000 Anfragen der Mitglieder drehten sich um das Virus-Thema. Vor allem in den Wochen des ersten Lockdowns vor knapp einem Jahr standen die Telefone kaum still, erinnert sich Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller. „Jetzt ist alles, was Förderungen betrifft, auf Schiene. Wenn uns jemand mitteilt, er habe seit März noch keinen Euro gesehen, wissen wir, dass etwas beim Einreichen nicht gestimmt haben dürfte.“

Die Anfragen drehen sich aktuell um das Thema Impfung: Wann, wer, wie, wo? „Es ist durchaus ein positiver Trend zur Impfung zu bemerken. Die Unternehmerinnen und Unternehmer sehen darin die Chance, auch die Wirtschaftskrise rasch zu beenden“, merkte Lautermüller im NÖN-Gespräch an. Was sie zudem deutlich heraushöre, sei der Wunsch der Betriebe, die Impfungen für die Belegschaft – natürlich auf freiwilliger Basis – vor Ort durchführen zu lassen.

Anzahl der Mitglieder minimal gestiegen

Fast nicht zu glauben, aber wahr: Die Anzahl der Mitglieder konnte selbst im Krisen-Jahr gesteigert werden: um 85 auf 10.399. Inklusive der „ruhenden“ zählt man in der Bezirksstelle Mödling 13.233 Mitglieder. Dass es 2020 dementsprechend auch zu vielen Neugründungen gekommen ist – quer durch alle Branchen – hält Lautermüller „für ein sehr gutes Zeichen. Das zeigt, dass auch noch Optimismus zu spüren ist“. Auch Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht ist „sehr stolz, dass so viele Menschen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. In der Bezirksstelle Mödling bieten wir kostenlose Gründungsberatungen an und versuchen, bestmöglich zu unterstützen“. In dringenden Fällen sind mit terminlicher Voranmeldung auch persönliche Gespräch im „Haus der Wirtschaft“ in der Guntramsdorfer Straße möglich.

Abseits der Corona-Unterstützung war das Team der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle auch bei 52 gerichtlichen und außergerichtlichen arbeitsrechtlichen Vertretungen im Einsatz, dabei konnten nicht weniger als 473.000 Euro für die Mitglieder „erstritten“ werden.

Wer die Corona-Krise deutlich zu spüren bekommt, ist das Finanzamt Baden-Mödling: Das Steueraufkommen ist um 13 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro zurückgegangen.

Online-Präsenz wird verstärkt

Die kommenden Schwerpunkte der Bezirksstellenverantwortlichen liegen in der „Stärkung der digitalen Präsenz“, erklärte Lautermüller. „Wir sind dabei, vermehrt Online-Veranstaltungen anzubieten.“

An Normalität glaubt Lautermüller „wieder ab Sommer. Vor allem, wenn der Wille zur Impfung weiterhin so steigt“.