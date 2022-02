Bezirk Mödling: Antworten auf 14.000 Wirtschafts-Fragen

„Wir haben einmal mehr bewiesen, wie wichtig es ist, nah an den Unternehmen in der Region zu sein, vor allem auch in nicht einfachen Zeiten“, verwies Martin Fürndraht, Obmann der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Mödling, auf die Bilanz 2021.

Etwa 14.000 Auskünfte hat das Team rund um Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller im Vorjahr erteilt: Neben Fragen zu Arbeits- und Sozialrecht – hier wurden im Vorjahr insgesamt 343.000 Euro für Mitglieder „erstritten“ -, Finanzen, Steuern oder Rechtlichem bildeten solche zu Corona-Förderungen und Beihilfen die Schwerpunkte. „Anfragen zur Kurzarbeit haben nachgelassen; diesbezüglich hat sich offensichtlich alles eingependelt“, meinte Lautermüller.

„Viele Personen wollen offensichtlich ihr eigener Chef sein und die Arbeitszeit flexibel gestalten.“

Jetzt gelte es, den Unternehmerinnen und Unternehmern „wieder Mut zu machen“, merkte Lautermüller an. Unter anderem werde man sie beispielsweise beim Marketing und der Akquise unterstützen. Betriebsbesuche seien zwar unter Aufrechterhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen auch 2021 möglich gewesen, im Frühjahr hoffe man aber, wieder verstärkt das Gespräch vor Ort führen zu können.

Eines habe sich in Pandemie-Zeiten deutlich gezeigt, erklärte Lautermüller: „Viele Personen wollen offensichtlich ihr eigener Chef sein und die Arbeitszeit flexibel gestalten. Wir haben 573 Neugründungen verzeichnet. Damit sind wir NÖ-weit an zweiter Stelle hinter Baden.“ Nicht eingerechnet sind die Personenbetreuer, etwa die 24-Stunde-Hilfen. Auch bei der Mitgliederzahl gab es trotz des schwierigen Jahres ein Plus: 13.337 (+104 gegenüber 2020).

Elektrotechnik ist bei Lehrlingen im Kommen

Ebenfalls sehr erfreulich: In 358 Lehrbetrieben wurden im Vorjahr 1.073 Lehrlinge ausgebildet: „Was mich sehr überrascht hat, ist, dass nach Einzelhandel Elektrotechnik an zweiter Stelle der Top-Lehrberufe im Bezirk Mödling rangiert.“ Der Kontakt der Wirtschaft zu den Schulen – Stichwort: Lehre - sei auch in Pandemiezeiten „nie abgerissen. Es ist vieles online weitergelaufen“, bekräftigte Lautermüller.

Wie überhaupt das Kontakthalten „hohen Stellenwert hat“, ergänzte Fürndraht. „Unsere regionalen Newsletter werden von unseren Mitgliedern sehr geschätzt. Die unmittelbare Information – schnell und durch die WKNÖ-Expertenteams abgesichert – liefert zuverlässige Anleitungen für die Praxis, egal, ob es sich um eine neue Verordnung oder Fördermodalitäten dreht.“

Die Bezirksstelle im Haus der Wirtschaft in der Guntramsdorfer Straße ist auch in Corona-Zeiten Anlaufstelle: „Vieles kann auf telefonischem Weg oder per E-Mail geklärt werden“, berichtet Lautermüller. Persönliche Vorsprachen seien allerdings auch möglich: „Aber bitte nur mit Voranmeldung.“ Grundsätzlich sei das Team „sehr flexibel. So wie auch die Unternehmerinnen und Unternehmer. Vor allem die, die es geschafft haben, die Corona-Krise auch als Chance zu sehen“.

