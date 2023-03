Bücher stehen nach wie vor hoch im Kurs

Dividiert man die beeindruckende Entlehnzahl durch die Anzahl der Tage in einem Jahr, sieht man, dass täglich 64,5 Bücher ausgeborgt und gelesen wurden, sind Bürgermeister Johann Zeiner, ÖVP, Abteilungsleiterin Christina Amann und Bibliothekarin Ursula Brandner zufrieden. Das „Abenteuer im Kopf“, das Lesen, bereitet somit vielen Maria Enzersdorferinnen und Maria Enzersdorfern, ganz egal ob jung oder alt, Spaß und Unterhaltung. Die Freude über die ausgezeichnete Nutzung der Bibliothek ist auch bei den Gemeindeverantwortlichen groß. Abgerundet wird das Bibliotheksangebot auch durch regelmäßige Veranstaltungen wie „Literatur Jour fixe“, Vorlesezeit, Lesetage und sogar ein Lesekino.

Die Gemeindebibliothek am Theißplatz 4 hat am Montag und Freitag, 14 bis 19 Uhr sowie am Mittwoch, 8 bis 13 Uhr, geöffnet.

Bibliothekarin Ursula Brandner (r. hinten), die für die Bibliothek verantwortliche Abteilungsleiterin Christina Amann mit ihren Töchtern Rosa und Luisa und Bürgermeister Johann Zeiner. Foto: Gemeinde

Keine Nachrichten aus Mödling mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.