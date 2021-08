Die Anfragen – und derer gab es zwischen Jänner und Juli 8.600 – haben sich während der Corona-Zeit „ziemlich verändert“, stellt Arbeiterkammer-NÖ-Vizepräsident Horst Pammer im Zuge der Halbjahres-Bilanz-Pressekonferenz fest: „Das Informationsbedürfnis der Arbeitnehmer ist immens gestiegen. Aber auch Arbeitgeber kommen vermehrt zu uns, damit sie ja alles richtig machen.“ Dass nicht immer alles reibungslos zu lösen ist, zeigt die Statistik: jedes zehnte Problem wird ein Fall für das Arbeitsgericht. So wie der Fall eines 58-Angestellten einer IT-Firma, einem eigentlich boomenden Unternehmenszweig, aus dem Bezirk Mödling, dem just in Corona-Zeiten wegen Arbeitsmangels gekündigt wurde.

Nach Absprache mit dem Team rund um Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiterin Susanna Stangl hat der Mann beim Arbeits- und Sozialgericht Klage eingereicht. Mit Erfolg: das Gericht hat die „Sozialwidrigkeit“ der Kündigung bestätigt, der Arbeitnehmer wollte unbedingt zurück in die Firma, das Unternehmen hat abgelehnt – es kam zu einer Abschlagszahlung in der Höhe 15.000 Euro brutto. Aus Stangls Sicht „ein Betrag, mit dem man zumindest die nächsten Monate planen kann“.