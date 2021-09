Überaus erfolgreich fällt die Bilanz des Mödlinger Kultursommers aus. „Wir konnten bei all unseren Events, vom Theater über ,Beethoven im Grünen’ bis hin zu den Veranstaltungen im Konzerthof rund 12.300 Besucher begrüßen“, freut sich Kulturstadtrat Stephan Schimanowa über die Sommersaison: „Ein gewaltiger Erfolg, der zeigt, dass wir auch unter diesen erschwerten Bedingungen etwas zustande gebracht haben, und das, obwohl wir Corona-bedingt weniger Zuschauer zugelassen haben.“

Schwerpunkte der Zielsetzung war zum Einen, mehr Veranstaltungen im Freien anzubieten, und zum anderen, die Kultur zu den Menschen, in andere Stadtteile zu bringen. Dabei sticht natürlich die „Drei Musketiere“-Inszenierung von Bruno Max bei der Hyrtlkirche als Highlight heraus. „Diese Location werden wir sicher wieder nutzen“, blickt Schimanowa in die Zukunft.

Er geht davon aus, dass Covid in der nächsten Saison nicht mehr so dominierend sein wird und ist entsprechend optimistisch: „Die Veranstaltungen im Konzerthof werden bleiben, das ,PODIUMfestival’ und ,Beethoven im Grünen’ auch. Und es ist unser Ziel, die teatro-Aufführungen statt in der Europahalle wieder im Stadttheater stattfinden zu lassen.“

Kultursommer war finazielle Herausforderung

Finanziell betrachtet sei der Kultursommer eine Herausforderung gewesen: „Covid hat gewaltig gekostet, das Stadttheater musste adaptiert werden, es wurden viele Umbauten vorgenommen, um Sicherheit zu gewährleisten, es mussten bauliche Veränderungen vorgenommen werden, die Europahalle wurde den Anforderungen angepasst, die Technik eingerichtet, Abdunkelungen angebracht und anderes mehr.“

Sehr positiv beurteilt Schimanowa auch die Zusammenarbeit mit den Künstlern und Künstlerinnen: „Wir haben natürlich versucht, Auftrittsmöglichkeiten zu schaffen, die Künstler mussten nie als Bittsteller kommen, sie zeigten sich immer sehr flexibel und lösungsorientiert.“